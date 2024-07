Roksana Węgiel prowadzi bardzo intensywne życie. Nic więc dziwnego, że często obwieszcza ważne rzeczy nocą, gdy skończy już wszystkie zaplanowane zajętości w ciągu dnia. Tak było i tym razem. Zobaczcie, co przekazała fanom Roxie. Na taką wiadomość czekali od dawna!

Roksana Węgiel obwieściła to nocą!

Roksana Węgiel od najmłodszych lat działa na najwyższych obrotach. Jej profesja polega również na tym, aby zaskakiwać swoich odbiorców. Niedawno, podczas sekretnego koncertu Roksana Węgiel ogłosiła, że w końcu odbędzie się jej trasa koncertowa, co oczywiście zachwyciło fanów. Później piosenkarka zaskakiwała swoich widzów w programie "Taniec z Gwiazdami", w którym dotarła aż do finału. Teraz przyszedł czas na coś nowego!

Roksana Węgiel w środku nocy zwróciła się do fanów i przekazała naprawdę zaskakującą wiadomość!

Potrzebuje Cię tak jak prądu na morza środku, stałego lądu, bo brak mi rozsądku. Jak Wam się podoba nasz klip z @planbetl ? - zwróciła się do fanów Roksana.

To tekst utworu Roksana Węgiel oraz rapera PlanBe o tytule "Stały Ląd". Niedawno raper zdradził, że teledysk do piosenki będzie miał premierę w środę. To właśnie się stało! Teraz Roksana Węgiel zachęca fanów do ocenienia jej twórczości. Fani oszaleli z zachwytu!

Niesamowite!

Top to jest, no i ta miejscówka

Super Robota - rozpisują się fani.

Niektórzy jednak zwrócili uwagę na pewien szczegół na ramieniu Roksany Węgiel:

Kiedy powiesz o co chodzi z ta opaska na ręku?

niedługo! - odpowiedziała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel w ostatnim czasie otwiera się na świat rapu! To nie pierwszy utwór, który jest w takim klimacie. Przypominamy również, że na koncie Roksany Węgiel znalazła się udana współpraca ze Smolastym, przy utworze: "Nie mów, że kochasz".

A Wam, podoba się teledysk do utworu "Stały Ląd"?

