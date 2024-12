Zaledwie kilka tygodni temu Roxie Węgiel wróciła do pracy i życia publicznego po tym, jak z powodu problemów zdrowotnych wylądowała w szpitalu. Zdążyła już jednak polecieć z ukochanym na wakacje, wybrać się u jego boku na event czy kibicować mu podczas charytatywnego biegu. W najmniej spodziewanym momencie 19-latka nagle podzieliła się z odbiorcami zaskakującą i niezwykle tajemniczą wiadomością.

Rok 2024 wywrócił życie Roksany Węgiel do góry nogami. Najpierw wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", w międzyczasie wzięła w tajemnicy ślub z Kevinem Mglejem, a następnie raz jeszcze ślubowała mu "miłość i wierność", ale tym razem w kościele. Ostatnio z kolei poinformowała, że niestety zdiagnozowano u niej cukrzycę. Po dowiedzeniu się o chorobie, Roxie niełatwo było odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wylądowała nawet w szpitalu.

19-letnia gwiazda musiała na pewien czas zwolnić tempo pracy, by wrócić do pełni sił, ale po niedługiej przerwie i z nową energią powróciła na salony! Od tamtej pory zdążyła polecieć z mężem na rajskie wakacje, wyznaczyć nowe daty trasy koncertowej i rozpocząć przygotowania, a ostatnio kibicowała ukochanemu, gdy ten brał udział w biegu charytatywnym. Już na pierwszy rzut oka widać, że miłość między Roxie i Kevinem kwitnie, ale choć w minionych tygodniach 19-latka w dużej mierze skupiała się na jego działaniach, w międzyczasie prężnie działała nad swoimi. Właśnie obwieściła zaskakującą wiadomość.

Wokalistka obecnie skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do trasy koncertowej oraz do występu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 Polsatu. Jak się okazuje, rozpoczęła również prace nad... tajemniczym projektem!

Nie wiadomo póki co, co dokładnie Roxie szykuje dla swoich fanów, choć możemy domyślać się, że wcale nie będzie to nowa piosenka, bo o nich artystka regularnie informuje. Nie możemy się jednak doczekać, aż zdradzi nam więcej szczegółów.

W tym miejscu warto przypomnieć, że raptem kilka tygodni temu Roxie Węgiel przyznała, że zdiagnozowano u niej cukrzycę typu pierwszego. Długo ukrywała ten fakt przed światem, zasłaniając m.in. umieszczony na ramieniu sensor do pomiaru cukru. W końcu otworzyła się przed odbiorcami i w poruszającym wpisie wyznała: