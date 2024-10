Ta wiadomość mocno zmartwiła fanów Roksany Węgiel. 19-letnia wokalistka w minioną sobotę za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przekazała, że po ostatnim występie źle się poczuła i trafiła do szpitala. Okazało się, że niedawno dowiedziała się, iż ma cukrzycę pierwszego stopnia.

Teraz w rozmowie z jednym z portali mąż Roksany Węgiel przekazał, jak obecnie czuje się jego żona, a także co dalej z jej karierą.

W życiu 19-letniej wokalistki ostatnio sporo się działo. Roksana Węgiel w sierpniu br. wyszła za mąż za swojego ukochanego Kevina Mgleja, a oprócz tego oczywiście nie zwalniała tempa i ciągle pracowała nad rozwojem swojej kariery. Młoda gwiazda nie tylko nagrała kilka nowych hitów, ale także intensywnie przygotowywała się do zapowiadanej na jesień trasy koncertowej. Niestety niedawno okazało się, że z powodu swojego stanu zdrowia Roksana Węgiel nie będzie mogła wziąć udziału w zaplanowanych na październik koncertach.

(...) Dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić

- pisała w swoim oświadczeniu Roksana Węgiel