Roksana Węgiel ma problemy ze zdrowiem. Młoda gwiazda podczas relacji na InstaStories opublikowała oświadczenie, w którym informuje, że w miniony piątek źle się poczuła i trafiła do szpitala. Roksana Węgiel ujawniła, co jej dolega i zwróciła się do swoich fanów. Niestety, ze względu na swój stan zdrowia Roxie musiała odwołać koncerty zaplanowane na październik.

Roksana Węgiel ma problemy ze zdrowiem. Odwołuje koncerty

Wokół Roksany Węgiel w ostatnich miesiącach jest naprawdę bardzo głośno, a to wszystko za sprawą zmian w życiu prywatnym. Młoda gwiazda długo szykowała się do wyjątkowej dla niej uroczystości, a pod koniec sierpnia okazało się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Zakochani zorganizowali piękną romantyczną uroczystość i wielkie wesele na którym nie zabrakło gwiazd. Tuż po uroczystości Roxie wróciła do przygotowań do trasy koncertowej promującej jej najnowszą płytę. Niestety, teraz Roxie mocno zaniepokoiła swoich fanów. Artystka nagle opublikowała oświadczenie, w którym informuje o problemach zdrowotnych. Okazuje się, że Roksana Węgiel w miniony piątek trafiła do szpitala.

Kochani, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku z wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj, po mini występie, poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala wyznała Roxie.

Artystka dopiero teraz ujawniła, że jakiś czas temu lekarze zdiagnozowali u niej cukrzycę.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. wyznała gwiazda.

Okazuje się, że ze względu na stan zdrowia Roksana Węgiel nie będzie mogła wziąć udziału w zaplanowanych na październik koncertach.

Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić.

Mam nadzieję, że w pełni sił zagram dla Was koncerty i spotkamy się na Break Tour w ciągu kilku najbliższych miesięcy. dodała.

Oprócz oświadczenia opublikowanego podczas relacji na InstaStories Roksana Węgiel dodała również nowy post na swoim profilu na Instagramie. Roxie nie ukrywa, że nie chciała informować opinii publicznej o swoim stanie zdrowia jednak to co wydarzyło się wczoraj całkowicie zmieniło jej plany.

Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji...Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja w, której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą...ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę pierwszego stopnia i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala... napisała Roxie.

Roksana Węgiel apeluje do internautów, którzy podobnie jak ona usłyszeli diagnozę, żeby zadbali o swoje zdrowie.

Jestem zła na tą sytuację z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam Was nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia

Roksanie Węgiel życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że jak najszybciej odzyska siły i znów stanie na scenie. Gwiazda przez kilka miesięcy przygotowywała się do ślubu i do koncertów, a to z pewnością wpłynęło na jej stan zdrowia. Teraz artystka musi skupić się na sobie i odpocząć.