Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać swoją determinacją w rozwijaniu kariery. Choć ostatnio życie jej nie oszczędzało, wzięła zaledwie krótki "urlop" od show-biznesu i szybko wróciła na salony. Zdążyła już wystąpić na finale "Tańca z gwiazdami", a teraz przybyła do fanów z cudowną wiadomością. Sympatycy 19-latki niecierpliwie czekali na tę chwilę.

Ucieszyła mnie wiadomość Roxie Węgiel

Gdy po raz pierwszy Polacy o niej usłyszeli, miała zaledwie 13 lat i była jeszcze nieśmiałą dziewczynką o wielkim talencie wokalnym. Szturmem podbiła serca słuchaczy, co pozwoliło jej wygrać najpierw "The Voice Kids", a następnie Eurowizję Junior. Po tym kariera Roksany Węgiel nabrała nieprawdopodobnego rozpędu, a ona sama do dziś nie znika z pierwszych stron kolorowej prasy.

Co ważne, obecnie już nie tylko jej życie zawodowe budzi zaciekawienie, ale i prywatne, w którym działo się ostatnio naprawdę sporo. Na początku tego roku Roxie i Kevin Mglej, w tajemnicy przed światem, wzięli ślub cywilny. Przyznali się do niego dopiero latem, tuż przed najważniejszą dla nich ceremonią - ślubem kościelnym. Chociaż związek 19-latki i starszego o 8 lat Kevina, który ma synka z poprzedniego związku, nie zawsze spotykał się z pozytywnym odbiorem, dziś fani raczej im kibicują.

Niestety, mimo tylu wspaniałych chwil, w minionych tygodniach Roksana nie miała łatwo. Trafiła do szpitala i jak wyznała, zdiagnozowano u niej cukrzycę typu pierwszego! Potrzebowała czasu, by dojść do siebie, dlatego odsunęła się od mediów i w ostatniej chwili odwołała długo zapowiadaną trasę koncertową. Nie kryła, że było to dla niej niezwykle trudne, ale nie widziała innego wyjścia. Teraz natomiast Roxie przybyła do fanów ze wspaniałą wiadomością, obwieszczając, że zaległa trasa się odbędzie!

Już niedługo ogłoszę nowe daty trasy - przekazała.

Wygląda więc na to, że znów nabrała sił, a jej zdrowie się ustabilizowało, co pozwala jej wrócić do pracy. Cieszymy się, że Roxie oswaja się z chorobą i nie daje jej za wygraną. Ostatnio nawet, za pośrednictwem Instagrama, podzieliła się szczegółami swojej historii, przyznając, że diagnoza zupełnie nią wstrząsnęła. Potrzebowała czasu, żeby przetrawić tak szokującą wiadomość.

Przez ostatnie kilka miesięcy pytaliście się mnie, o co chodzi z tą srebrnym opaską, którą nosiłam na ramieniu publicznie za każdym razem, jak tylko gdzieś wychodziłam. Ukrywałam wszystko, co świadczyłoby o tym, że mam cukrzycę typu pierwszego, bo nie byłam w stanie na samym początku pogodzić się z tą chorobą. Nie jest to łatwe, kiedy po prostu nagle dowiadujesz się, że musisz sporo zmienić w życiu, ale to też nie jest koniec świata

Na szczęście cały czas wspiera ją mąż, Kevin Mglej, który jak tylko możemy się domyślić, zapewne dopinguje ją w reaktywacji trasy koncertowej.

