Akop i Sylwia uchodzili za jedno z lepiej dobranych małżeństw w świecie influencerkim. Wielokrotnie podkreślali, że choć ślub wzięli po kilku miesiącach znajomości, odnaleźli prawdziwą miłość, która nie opuszcza ich mimo upływu lat. Niestety, okazało się, że za zamkniętymi drzwiami historia przybrała nieoczekiwany zwrot. Właśnie dowiedzieliśmy się po ich rozstaniu!

Akop Szostak i Sylwia Szostak rozstali się!

Historia Akopa i Sylwii Szostak wydawała się rodem wyjęta z filmu romantycznego. Jak sami opowiadali, po raptem kilku miesiącach znajomości wzięli ślub i to na własnych zasadach - bez hucznego wesela i niekończącej się listy gości. Choć wówczas wielu osobom ten pomysł wydawał się szalony, oni z każdym rokiem udowadniali, że nie pomylili się co do siebie.

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Oboje aktywnie prowadzą swoje media społecznościowe, gdzie jeszcze do niedawna publikowali wiele wspólnych kadrów i romantycznych filmików. Sam Akop wielokrotnie nagrywał kulisy różnych niespodzianek dla żony, podkreślając, jak ważne jest ciągłe zabieganie o drugą połówkę. Nie da się ukryć, że internauci ich uwielbiali i z zapartym tchem obserwowali, jak oboje, mimo upływu lat, darzyli się silnym uczuciem, jak gdyby dopiero się poznali. Akop i Sylwia niemal do ostatniej chwili chętnie opowiadali o swojej wielkiej miłości i podkreślali szczęście, jakie ich spotkało. Tym bardziej nikt nie spodziewał się, że nagle dotrze do nas informacja o rozstaniu!

Sylwia Szostak opublikowała w piątek oświadczenie, w którym podkreśliła, że decyzja wcale nie była nagła. Jak się okazało, para już od lat zmagała się z problemami, a nawet korzystali z pomocy specjalisty.

Chcemy się podzielić się z Wami naszą bardzo osobistą decyzją. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart, ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej (Sylwii) ostatniej nieobecności – zdecydowaliśmy się na rozstanie - czytamy.

Fani są w ogromnym szoku i nie kryją swojego smutku. Niektórzy z rozgoryczeniem zwracają również uwagę, że raptem kilka dni temu Akop publikował posty, opowiadając o tym, jak kocha swoją żonę.

Nie wierzę! Akop kilka dni udostępniał post, że po 10 latach nadal zakochany w żonie, że tatuaż robi…. I teraz co? Rozstanie

Jeżeli to prawda, to rzeczywiście w Internecie można zobaczyć tylko kłamstwa

Przecież nieustannie wstawialiście posty pełne motywacji związkowej i miłości, które stanowiły dla mnie inspirację i nadzieję…. Wszystko było pod przykrywką fałszu? Życzę Wam jak najlepiej, ale czuję się lekko oszukana

Póki co ani Akop, ani Sylwia, nie odpowiadają na nieprzyjemne komentarze.

