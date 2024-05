Akop Szostak już jakiś czas temu wrócił na wcześniejsze tory i znów chętnie pokazuje w sieci swoje życie. Relacjonuje głównie swoje treningi na siłowni, choć ostatnio opublikował również urywki z podróży. Tym razem jednak podzielił się z odbiorcami niepokojącym kadrem. Wystarczyło kilka słów.

Akop Szostak w tarapatach?

Od czasu ogłoszenia rozstania Akop i Sylwia Szostak budzą jeszcze większe zainteresowanie, niż kiedykolwiek. Spore grono internautów od lat śledziło ich losy, uznając ich za świetnie dobrany duet. Wrażenie na odbiorach robiła poruszająca historia o tym, że tych dwoje powiedziało sobie "tak" po kilku miesiącach znajomości. Fani z zapartym tchem obserwowali, jak Akop na każdym kroku zabiega o ukochaną i z wzajemnością.

Niestety jednak, w najmniej spodziewanym momencie ogłosili rozstanie, tłumacząc, że z problemami zmagali się już od lat. Szybko też dali do zrozumienia, że na ratowanie relacji nie ma szans i każde z nich poszło w swoją stronę. Od tamtej pory oboje, choć już oddzielnie, skupiają się na układaniu planów treningowych, którymi dzielą się w sieci.

Instagram@akopszostak

Każde z nich wydaje się na nowo budować szczęście, a ostatnio nawet internauci zastanawiali się, czy Akop nie jest aby zakochany. Póki co nic na to nie wskazuje, natomiast teraz do jego odbiorców dotarło niepokojące zdjęcie. Wrzucił na InstaStory wymowną fotkę z krótkim, ale dobitnym podpisem:

No i utknąłem w windzie

Akop Szostak utknął w windzie Instagram@akopszostak

Na tym jednak relacja Akopa się zakończyła, zatem nie wiadomo, jak dokładnie do tego doszło oraz czy w ogóle udało mu się wezwać pomoc. Mamy jednak nadzieję, że ten bez większych problemów wróci do swojego domu. Bez wątpienia liczą na to również jego fani, którzy starają się go wspierać. Dali tego wyraz chociażby po ostatnim wywiadzie Akopa, w którym otworzył się na sprawy osobiste. Wówczas w komentarzach mogliśmy przeczytać:

Szczęścia Akop, zasługujesz na to

Zraniony, ale racjonalny... mało spotykane. Życzę dużo szczęścia i pamiętajcie - miłość rządzi

Lubię tego człowieka, niech mu się wiedzie

Akop Szostak Instagram@akopszostak