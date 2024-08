Akop i Sylwia Szostakowie próbują na nowo odbudować swoją relację, po tym jak w marcu tego roku ogłosili, że ich związek to już przeszłość. Małżonkowie sporo czasu poświęcają sobie, jednak nie informują fanów o wszystkim, tak jak robili to przed kryzysem. Mimo to mężczyzna postanowił podzielić się z obserwatorami dobrą nowiną!

Reklama

Akop Szostak ogłosił radosne wieści

Internauci nie mogli uwierzyć, kiedy w marcu na profilach swoich ulubieńców zobaczyli informację o rozstaniu. Akop i Sylwia Szostakowie, przez lata uchodzili za duet idealny. Mężczyzna często obdarowywał żonę luksusowymi prezentami, a jej reakcje na podarki wrzucał do sieci. Tydzień przed hucznym rozstaniem Akop Szostak zdecydował się nawet na zrobienie tatuażu z podobizną żony. Nic więc dziwnego, że gwałtowne rozstanie Sylwii i Akopa, wywołało w mediach niemałe poruszenie i żyła nim cała Polska.

Po kilku miesiącach rozłąki małżonkowie zaskoczyli wszystkich, tym razem informacją, że próbują na nowo i chcą dać sobie drugą szansę. Wybrali się nawet wspólnie do Paryża, jednak tym razem postanowili, że szczegóły zostawią dla siebie i nabrali wody w usta. Akop Szostak jednak nie wytrzymał i postanowił poinformować fanów o wielkiej zmianie w jego życiu.

Akop i Sylwia Szostakowie Instagram@akopszostak

Akop Szostak nie wytrzymał i poinformował swoich fanów na Instagramie, że musi się im pochwalić.

Muszę się Wam pochwalić. Podjąłem decyzję - napisał trener na Instagramie.

Instagram/Akop Szostak

Mężczyzna dodał, że rzecz jasna chodzi o jego edukację.

Zobacz także

W przyszłym tygodniu złoże papiery na studia podyplomowe. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w życiu, jest inwestowanie w siebie - zaznaczył Akop Szostak.

Spodziewaliście się, takiej decyzji?

Reklama

Zobacz także: Akop i Sylwia Szostakowie wrócili do siebie, a fani wytykają jeden szczegół