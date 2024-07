Aktywność Michała Wiśniewskiego w mediach w ostatnich latach znacznie spadła. Złote czasy wokalisty wyraźnie przeminęły, ale on wciąż szuka pomysłu, aby reaktywować swoją karierę. Swego czasu zapewniał też, że dojrzał i jest spokojniejszy niż kiedyś, choć jego niektóre pyskówki mówią zupełnie co innego. Przypomnijmy: Wiśniewski publicznie obraził Korwin. Jej odpowiedź była natychmiastowa

Ostatnio piosenkarz wystartował z nowym projektem zatytułowanym "Domówka". Na czym polega? Wiśniewski i jego znajomi muzycy grają koncert w jego domu, a konkretniej - ogrodzie, a całość transmituje Telewizja Rolnicza. Trzeba przyznać, że pomysł dość oryginalny, ale nie został chyba skonsultowany z sąsiadami gwiazdora. Wiśniewski poskarżył się na Facebooku, że podczas jednej z "domówek" odwiedziła go policja. To jednak nie wpłynie na jego dalsze plany.



Przyjechała Policja, po raz pierwszy ... Co będzie jutro jak rajdówki przejadą 150 km/h Wrzosową ... Strach się bać ! Jedna z sąsiadek się wyłamała i nasłała na nas Policję. No cóż ... Jutro damy popalić do 2 w nocy .... - narzeka na Facebooku Wiśniewski.