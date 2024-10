Kandydatka Marcina z "Rolnik szuka żony" podpadła fanom programu, a po emisji najnowszego odcinka w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy na jej temat. Za co dostało się Roksanie? Sprawdziłam komentarze po programie i zaskoczył mnie powód oburzenia internautów. Nie uwierzycie, dlaczego mają już dość kandydatki Marcina.

Fani "Rolnik szuka żony" krytykują Roksanę od Marcina. Powód oburzenia mnie zaskoczył

Jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" rozkręciła się na dobre. Za nami emisja piątego odcinka uwielbianego przez widzów programu. W najnowszej odsłonie hitu Telewizyjnej Jedynki kandydaci i kandydatki rolniczek i rolników mieli okazję zobaczyć, jak wygląda prace i życie na gospodarstwie. Sporo emocji wywołała m.in. Magdalena- okazało się bowiem, że byłe małżeństwo to nie wszystko, kandydatka Rafała z "Rolnika" ma kolejną tajemnicę, o której nie wspomniała w liście. Fani programu skrytykowali Magdalenę, ale nie tylko ona oberwała po emisji odcinka. Okazuje się, że internauci nie mieli litości również dla Roksany, kandydatki Marcina!

Rolnik zabrał wszystkie trzy kandydatki do sadu, a podczas wspólnych prac przy jabłkach to właśnie Roksana była tą uczestniczką, która najchętniej zabierała głos i próbowała zbliżyć się do Marcina. Roksana w pewnym momencie złapała nawet rolnika za rękę.

Lubisz chodzić za rękę? Roksana nagle zapytała Marcina.

Dawno tego nie robiłem odpowiedział rolnik.

To może spróbujemy powiedziała Magda i na oczach pozostałych kandydatek złapała Marcina za rękę.

Niestety, Marcin nie do końca jest zachwycony zachowaniem Roksany. Szybko zabrał rękę i chłodno podsumował swoją kandydatkę.

Nie podoba mi się takie nadskakiwanie bo to i tak nic nie pomoże, kogo ja mam wybrać to i tak wybiorę. Raczej nie podoba mi się taka rywalizacja skomentował Marcin.

Po emisji piątego odcinka "Rolnik szuka żony" w komentarzach zawrzało. Nie tylko Marcinowi nie spodobało się zachowanie Roksany, również fani programu ostro ją skrytykowali. Sprawdziłam komentarze na Instagramie i Facebooku i byłam zaskoczona niektórymi wpisami. Okazuje się bowiem, że internauci krytykują Roksanę np. za jej głos...

Jaki ta Roksana ma drażniący głos

Roksana jest strasznie męcząca. Ciężko się to ogląda

Nie da się słuchać tej całej Roksany okropny głos ma, nie pasuje mi w niej coś, boję się jej

Roksana aż za bardzo dominuje komentują fani programu.

Część internautów jest przekonana, że już w następnym odcinku Marcin z "Rolnik szuka żony" podziękuje Roksanie i odeśle ją do domu.

Roksana kończy przygodę w następnym tygodniu…

Roksana do domu w końcu

Roksana pojedzie do domu. Tak myślę komentują fani hitu TVP.

A Wy, co sądzicie o Roksanie? Czy kandydatka Marcina zasłużyła na tak gorzkie komentarze? Ja mocno trzymam kciuki za Roksanę, ale również za pozostałe kandydatki i mam nadzieję, że rolnik podejmie najlepszą dla siebie decyzję.