Choć brytyjska rodzina królewska zawsze budziła ogromne zaciekawienie, w ciągu ostatnich kilku lat jej członkowie nie znikają z pierwszych stron gazet. Na każdym kroku pojawiają się kolejne informacje, a najnowsze mogą zszokować opinię publiczną. Wyszło na jaw, jak zachował się książę William.

Reklama

Książę William musiał osobiście interweniować

Od grudnia ubiegłego roku świat z przejęciem przygląda się Kate Middleton, która musiała przejść operację brzucha. Gdy jednak kilka miesięcy później na jaw wyszło, że ta zmaga się z nowotworem, a z powodu leczenia jest zmuszona wycofać się z życia publicznego, zapanowało ogromne poruszenie.

Nowe informacje i spekulacje nt. samopoczucia księżnej to jednak nie jedyne, co zaprząta głowę opinii publicznej, bo jak boomerang stale wraca do nas temat rzekomego konfliktu pomiędzy księciem Williamem a księciem Harry'm. Chociaż bracia żyją obecnie w dwóch tak odległych od siebie miejscach, co i rusz pojawiają się twierdzenia, że i to nie potrafiło naprawić ich relacji. Teraz nowa książka Roberta Jobsona, zatytułowana "Catherine, the Princess of Wales: The Biography", ujawnia jeszcze więcej szokujących szczegółów.

Księżna Kate i książę William Andrew Milligan/Press Association/East News

Niemal od dnia, w którym Harry związał się z amerykańską aktorką, Meghan Markle, mówiono, że jego starszy brat z żoną za nią nie przepadają. Za sprawą książki Jobsona dowiadujemy się, iż niechęć Williama do Meghan była na tyle duża, że postanowił ponoć interweniować w jej sprawie do samej królowej Elżbiety II. Następca tronu miał wymóc na babci obietnicę, że Amerykanka nigdy nie będzie mogła założyć żadnego elementu biżuterii, która w przeszłości należała do księżnej Diany!

Domagał się zapewnienia u królowej, że przyszła żona jego brata nie będzie nosić żadnej biżuterii z kolekcji noszonej w przeszłości przez Dianę, księżną Walii, mimo że jego żona, Kate, mogła nosić niektóre klejnoty, co wynikało z jej rangi - można przeczytać w książce.

Książę Harry, Meghan Markle Rebecca Blackwell/Associated Press/East News

Warto wspomnieć, że od początku związek księcia Harry'ego z Meghan budził ogromne emocje, przede wszystkim dlatego, że aktorka miała już za sobą jedno nieudane małżeństwo. Po ślubie opinia publiczna na każdym kroku wytykała Amerykance nawet najmniejsze potknięcia i stale porównywano ją do księżnej Kate.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Na jaw wyszło, jak za zamkniętymi drzwiami król traktuje chorą Kate. Zwraca się do niej w dwóch słowach