Ukochana Maćka Kurzajewskiego robi możliwie wszystko, by unikać afer i skandali. Nie zabiera głosu w kontrowersyjnych sprawach, a nawet unikała wypowiedzi, gdy były mąż nie oszczędzał jej w mediach. Swój instagramowy profil Kasia Cichopek prowadzi w nurcie pozytywnych chwil i kulis pracy. Tym razem niestety przybyła do odbiorców z fatalną wiadomością. Przykre, co ją spotkało.

Kasia Cichopek nie mogła spać spokojnie

Jeszcze kilka lat temu Katarzyna Cichopek była kojarzona głównie jako Kinga z "M jak miłość", w którą wciela się od przeszło 20 lat. Z czasem postanowiła chwycić się nowego wyzwania i została prowadzącą "Pytania na śniadanie", a na kanapie zasiadała ze swoim nowy partnerem Maćkiem Kurzajewskim. Gdy jednak zmieniła się władza, na początku tego roku, tak jak pozostali gospodarze, Kasia i Maciek musieli pożegnać się z porannym formatem TVP.

Na otarcie łez rękę w ich kierunku wyciągnął Polsat, który kilka tygodni temu wystartował z własną śniadaniówką - "Halo tu Polsat". Duet szybko zagrzał tam miejsce i został ciepło przyjęty przez widzów. Kulisami pracy w konkurencyjnej stacji aktorka chętnie dzieli się na Instagramie, a ujęcia te przeplata z kadrami z planu "M jak miłość". Osobiste wzmianki natomiast to na jej profilu prawdziwa rzadkość, choć o wiele częściej niż dzieci, na fotkach króluje jej ukochany. Kasia unika też tematów tabu i nie miesza się w medialne wrzawy. Tym razem jednak nie mogła siedzieć z założonymi rękami.

Już z samego rana, w czwartek, Katarzyna Cichopek opublikowała na InstaStory screen artykułu z tytułem, którego fragment brzmi: "Tragiczny koniec Katarzyny...". Widzimy też przerobione zdjęcie aktorki z podbitym okiem, które bez dwóch zdań zaniepokoiłoby każdego, kto by się na nie natknął. Okazało się jednak, że fani nie mają powodu do zmartwień, a przynajmniej nie jeśli chodzi o los gwiazdy "M jak miłość". Ta przestrzegła bowiem swoich sympatyków przed działaniem oszustów, których wytworem jest udostępniony przez nią artykuł.

Nie klikajcie, to oszustwo, które ma na celu wyłudzić od was pieniądze lub dane osobowe

To niestety nie pierwszy raz, gdy wizerunek gwiazdy zostaje wykorzystany przez internetowych oszustów. Szybka interwencja Kasi Cichopek z pewnością pomogła zminimalizować ryzyko wykorzystania internautów. Aktorka nie przypuszczała, że jej wizerunek zostanie skradziony i użyty w tak okropny sposób tym bardziej, że dopiero co dzieliła się swoim szczęściem. Wróżka przepowiedziała jej oraz Maćkowi Kurzajewskiemu, że w nadchodzącym roku mogą spodziewać się pozytywnych wydarzeń.

Gwiazdy nam sprzyjają - chwalił się Maciej.

Kasia zdradziła, że w 2025 roku ponoć ma "zmienić lokalizację", ale sama nie była pewna, z czym dokładnie ma się to wiązać.

