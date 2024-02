Jedna z czołowych gwiazd hitowego serialu znalazła się w centrum niemałej afery. Wzięła udział w proteście, który dla niej zakończył się w nieoczekiwany sposób. Policja musiała wkroczyć do akcji. Jaki był oficjalny powód zatrzymania?

Uwielbiana aktorka aresztowana!

Zaledwie 25-letnia Hunter Schafer, gwiazda serialu "Euforia", wzięła udział w proteście organizacji Jewish Voice for Peace w Nowym Jorku. Aktorka, wraz 50 innymi osobami, zebrali się przed budynkiem Rockefeller Center 30, gdzie odbywają się nagrania do programu "Late Night With Seth Meyers", do którego wówczas zaproszono prezydenta USA.

Hunter Schafer Doug Peters/Press Association/East News

Protestujący trzymali transparenty z napisami "Trwałe zawieszenie broni", "Nigdy więcej broni, nigdy więcej wojny, zawieszenia broni są warte walki", a celem demonstracji Joe Bidena na sytuację w Strefie Gazy. Sama Hunter miała na sobie koszulkę z napisem: "Natychmiastowe zawieszenie broni".

W środę sieć obiegły zdjęcia, na których widać zakutą w kajdanki aktorkę. Policja zatrzymała 25-latkę, a za oficjalne przyczyny podaje się: wtargnięcie na teren prywatny i zakłócanie porządku.

Hunter została aresztowana podczas protestu. Pochwalamy jej zaangażowanie na rzecz wolności Palestyńczyków i przyszłości sprawiedliwości dla wszystkich - poinformował rzecznik organizacji Jewish Voice for Peace.

Póki co nie jest pewne, czy i jakie konsekwencje grożą aktorce.

