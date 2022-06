Skandal podczas Platynowego Jubileuszu Elżbiety II! Musiała interweniować policja

Cała Wielka Brytania świętuje Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II. Najważniejsze wydarzenia jak parada wojskowa czy msza dziękczynna zostały zorganizowane w Londynie. To właśnie tam od czwartku, 2 czerwca gromadzą się największe tłumy, by choć raz zobaczyć Jej Wysokość. Wśród obywateli pojawiła się grupa, która postanowiła zakłócić porządek w czasie obchodów. Doszło do incydentu, po którym policja aresztowała ponad 20 osób. Co się stało?

Grupa aktywistów zakłóciła obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II

Brytyjska rodzina królewska rozpoczęła świętowanie Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Jej Wysokość pokazała się obywatelom ze słynnego balkonu Pałacu Buckingham podczas parady Trooping the Colour. Przemarsz wojska nie przebiegł jednak bez incydentów. W pewnym momencie grupa aktywistów Animal Rebellion zakłóciła uroczystość.

Zobacz także: Meghan Markle i książę Harry pojawili się na Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II!

𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐀𝐍 World: Animal Rebellion activists arrested after disrupting platinum jubilee event on Mall https://t.co/1byEQwvxHD | https://t.co/ktp56BpxUR pic.twitter.com/K0LKhnBi8v — 🔽𝒓𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕/𝒍𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒊𝒂🔽(MrDJones) (@RecentLatestVia) June 2, 2022

Marcin Nowak/REPORTER

Mężczyźni i kobiety zademonstrowali swoje hasła po tym, jak przedarli się przez barierki dostali się do niedostępnej dla obserwatorów przestrzeni. Aktywiści mieli przy sobie tabliczki z takimi sloganami jak "Żądamy zwrotu królewskich ziem". Jak tylko doszło do skandalu, do akcji wkroczyła policja. Podczas interwencji funkcjonariusze aresztowali 25 protestujących.

Marcin Nowak/REPORTER

Demonstranci, którzy sprawili problem służbom bezpieczeństwa, otwarcie oskarżają rodzinę królewską o brak działań na rzecz środowiska. Grupa żąda, by Pałac Buckingham oddał 76 procent obecnie uprawianych gruntów, by przywrócić naturalny stan przyrodzie. Oprócz tego aktywiści zarzucają brytyjskiej rodzinie królewskiej wspieranie przemysłu mleczarskiego, mięsnego oraz rybnego.

Marcin Nowak/REPORTER

Drugi dzień Platynowego Jubileuszu przebiegł znacznie spokojniej. Był to prawdziwy pokaz pięknych kreacji. Meghan Markle zadała szyku w drodze do londyńskiej katedry, w której odbyła się msza dziękczynna. Uwagę fotoreporterów zwróciła także księżna Kate, która zachwyciła żółtą stylizacją od swojej ulubionej projektantki. Niestety królowa Elżbieta II nie wzięła udziału w nabożeństwie. Pałac Buckingham wydał oficjalny komunikat, w którym przyznano, że Jej Wysokość nie czuje się na siłach.

Dominic Lipinski/Press Association/East News

Zobacz także: Z kim Gerard Pique zdradził Shakirę? Zaskakujące doniesienia

Mimo interwencji brytyjskiej policji podczas czwartkowych obchodów nie zabrakło pozytywnych akcentów. Zadbały o to dzieci księżnej Kate, które skradły cały show.