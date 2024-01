Wszystkie media w Polsce rozpisywały się o tym, jak Daniel Martyniuk przywitał Nowy Rok. I nie chodzi bynajmniej o muzycznych popisach syna Zenka Martyniuka. Celebryta miał się awanturować w jednym z hoteli. Ostatecznie musiała interweniować policja. Incydent nie skończył się dla niego przyjemnie. Jeden z tabloidów postanowił wypytać sąsiadów Daniela Martyniuka o to, jak się zachowywał w ostatnim czasie.

Sąsiedzi Daniela Martyniuka zabrali głos

Do skandalicznych wydarzeń doszło po sylwestrze w Zakopanem. Daniel Martyniuk miał zostać zatrzymany przez policję i wyprowadzony z hotelu. Zgodnie z doniesieniami mediów celebryta spędził Nowy Rok na izbie wytrzeźwień. Funkcjonariusze interweniowali na miejscu aż dwukrotnie. Syn Zenka Martyniuka miał pod wpływem alkoholu obrażać gości przebywających w ośrodku.

Redakcja „Faktu” postanowiła wypytać sąsiadów Daniela Martyniuka, czy w ostatnim czasie celebryta dawał im się we znaki. Przypominamy, że syn gwiazdy disco polo ma na swoim koncie już sporo incydentów. Młody Martyniuk miał wywołać awanturę w osiedlowym sklepie, co także skończyło się interwencją służb. Co ciekawe, sąsiedzi stanęli w jego obronie.

Znam kilku sąsiadów i nikt nie wspomniał nigdy o incydentach na osiedlu. Ale słyszałem o tym, co działo się w Zakopanem, nie zagłębiałem się, to nie był jego pierwszy występek – powiedział na łamach «Faktu» sąsiad celebryty, Norbert.

Wiem, który to sąsiad. Daniel Martyniuk ukłonił mi się, wydawał się sympatyczny – przekazała sąsiadka Joanna.

Część osób postanowiła anonimowo wypowiedzieć się w „Fakcie”. Zdaniem świadków Daniel Martyniuk miał zachowywać się nieodpowiednio w położonym niedaleko swojego mieszkania sklepie osiedlowym. Pojawiły się sugestie, że gwiazdor mógł być pod wpływem alkoholu.

O aferze z udziałem Daniela Martyniuka w Zakopanem poinformował „Super Express”. Redakcja przekazała, że najpierw w sprawie gwiazdora interweniowała ochrona, następnie wezwano policję. Ponoć syn Zenka Martyniuka obiecywał rodzicom, że zamierza się pilnować w sylwestra. Jak na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje poniesie mężczyzna.