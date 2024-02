Izabella Krzan nie ukrywa swojego szczęścia, bo w końcu mogła spełnić swoje marzenie. Niestety nie wszyscy cieszą się razem z prezenterką. Internautka wbiła szpilę byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i uderzyła we wrażliwe struny. Izabela Krzan nie pozostała dłużna i ostro odpowiedział. Takiej kłótni na profilu dziennikarki jeszcze nie było...

Izabella Krzan kilka dni temu pochwaliła się zakupem nowego mieszkania. Prezenterka nie ukrywała radości z tego faktu, a jeszcze bardziej ucieszyła ją informacja, że po sześciu miesiącach oczekiwania na decyzję w sprawie remontu w końcu się udało. Izabella Krzan rusza z pracami w swoim 79-metrowym mieszkaniu w kamienicy. Dziennikarka i nowa gwiazda Kanału Zero założonego przez Krzysztofa Stanowskiego nie ukrywa, że będzie to generalny remont i już nie może doczekać się efektu końcowego. Fani pogratulowali jej spełnienia marzenia, ale jedna z internautek zdecydowała się wbić szpilę i bardzo krytycznie oceniła mieszkanie Izabelli Krzan, nazywając, je... brzydkim.

Czym tu się chwalić? Małe, całkowicie do remontu, brzydkie ustawienie pomieszczeń… Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma w sumie

napisała z nieskrywaną złośliwością internautka