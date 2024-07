Beata Tadla i Jarosław Kret mieszkają już w nowym domu. Para od dawna przygotowywała się do tej ważnej zmiany w ich życiu. Odkąd Beata Tadla straciła pracę w Telewizji Polskiej, dziennikarka sporo czasu poświęciła na urządzanie i dopieszczanie wnętrza swojego wymarzonego gniazdka. Jakiś czas temu pochwaliła się na Facebooku zdjęciem z biblioteki, w której zgromadziła imponującą ilość książek. Jak donosi "Super Express", para zamieszkała już w swoim nowym domu. Przed Tadlą i Kretem pierwsze święta na swoim!

Dom Beaty Tadli i Jarosława Kreta

Do tej pory Beata Tadla i Jarosław Kret mieszkali w mieszkaniu dziennikarki. Jednak gdy ich zawiązek stał się poważny, para podjęła decyzję o wspólnym zakupie segmentu pod Warszawą. Ich nowe lokum znajduje się na luksusowym osiedlu. To 160-metrowy segment w kolorze białym z pięknym czerwonym dachem. Ten piękny dom kosztował parę aż... 860 tysięcy złotych! Zobaczcie, jak wygląda dom tej znanej pary. Mamy zdjęcie! Trzymamy kciuki, by Beata Tadla i Jarosław Kret byli szczęśliwi w nowym domu!

Ich dom to 160-metrowy segment na luksusowym osiedlu.