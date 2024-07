Beata Tadla została zwolniona z Telewizji Polskiej. Prowadząca "Wiadomości" udzieliła portalowi NaTemat.pl obszernego wywiadu, w którym zdradziła kulisy swojego zwolnienia. Opowiedziała również czy żałuje zakończenia współpracy z TVP.

O ewentualnym zwolnieniu Beaty Tadli z Telewizji Polskiej pisało się od dawna. Znana dziennikarka i lubiana gospodyni wieczornego wydania "Wiadomości" podzieliła los Hanny Lis, Piotra Kraśki i innych dziennikarzy. Najpierw Tadla została zawieszona w wykonywaniu obowiązków służbowych, by następnego dnia otrzymać informację o zwolnieniu. Jak to wyglądało?

Beata Tadla nie ukrywa, że praca była jej wielką pasją:

Zabrano mi coś, co naprawdę kochałam. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. To tym bardziej upokarzające, że odbiera się nam coś, co było naszym życiem, naszą pasją. To była wspaniała ekipa, a jej już nie ma. Wspieraliśmy się, uzupełnialiśmy. Mieliśmy codzienne rytuały, codzienne dowcipy, ale przede wszystkim mnóstwo ciężkiej pracy. Ale tego już nie ma i nie będzie - wyznała w NaTemat.pl.