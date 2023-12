Jarosław Kret to jeden z najbardziej znanych polskich prezenterów pogody. Pracował również jako dziennikarz i reporter. Przez 4 lata prowadził autorskie programy tj. Kino Klubu Podróżników, Klub Podróżników, Filmy Kapitana Baranowskiego w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym. Mężczyzna urodził się 4 grudnia 1963 roku. Dzisiaj obchodzi 60 urodziny.

Reklama

Jarosław Kret obchodzi dziś urodziny

Jarosław Kret świętował dziś swoje urodziny. Nie są to zwykłe urodziny, ponieważ prezenter skończył właśnie 60 lat. Na Instagramie pochwalił się nową fotografią, na której widać, że ten wiek mu służy. Widzimy mężczyznę, na którego twarzy widnieje szeroki uśmiech. W dłoniach natomiast trzyma prezent urodzinowy, który wygląda nie tylko ładnie, ale również bardzo smakowicie. Tort, który dostał Kret, jest iście świąteczny. Smakołyk jest cały biały, polewa wygląda niczym puszysty puch. Na dole i u góry tortu natomiast wydawać by się mogło, że widoczne są gałązki świerku. Całość posypana est czerwonymi kuleczkami, które prezentują się jak żurawina. Nie zabrakło również świątecznych akcentów tj. czerwona kokarda i mnóstwo białych gwiazdeczek.

ONS

Zobacz także: Beata Tadla i Jarosław Kret nadal są w konflikcie? Szefostwo stacji musiało interweniować! Co zrobili?

Pod urodzinowym postem Jarosław Kret pochwalił się, od kogo dostał prezent. Nie zabrakło również komentarza prezentera, co śpiewał w dniu swoich urodzin. A tak naprawdę to zdradził, co śpiewa w tym ważnym dla niego dniu, jakim są urodziny już od 20 lat.

40 lat minęło, jak jedzeń dzień. Postanowiłem sobie to nucić, od kiedy skończyłem 40 lat. I do Warszawy, na tylnym siedzeniu przyjechał ze mną pyszny tort piernikowy aż z Kobylina, niedaleko Rawicza. Od cudownych Państwa Czwojdzińskich z Cukierni Bajaderka. Bardzo dziękuję. Szykuje się pyszny wieczór - wyznał Jarosław Kret.

Reklama

Jak widać, poczucie humoru Kreta w każdym wieku pozostaje nienagannie zabawne.