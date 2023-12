W wyniku kontroli poselskiej Dariusz Joński, polityk Koalicji Obywatelskiej, ujawnił, ile zarabiali szefowie TVP na swoich stanowiskach w 2023 roku. Michał Adamczyk, jako dyrektor TAI (Telewizyjna Agencja Informacyjna) zainkasował niemal 1,5 mln złotych za niemal rok pracy. W sieci burza, sprawę komentują nie tylko politycy, ale również dziennikarze.

Zamieszanie w TVP trwa dalej. W dużym skrócie - poprzedni rząd nie zgadza się na zmiany wprowadzone przez aktualny. Nowy minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze, zniknął kanał TVP Info (ma wrócić w zupełnie odmienionej formie), działające na rzecz PiS-u "Wiadomości" zostały zastąpione nowym programem "19:30", a co więcej, niedawno postawiono TVP w "stan likwidacji".

Tymczasem Rada Mediów Narodowych, której członkowie zostali nominowani jeszcze przez PiS, powołała na prezesa Telewizji Polskiej... właśnie Michała Adamczyka:

Tymczasem w sieci burza związana z zarobkami Michała Adamczyka i innych szefów w TVP i TAI. Według pisma opublikowanego przez posła KO wyszło, że zarabiali oni setki tysięcy złotych miesięcznie.

Adamczyk jako dyrektor TAI w okresie od 25.04.2023-31.12.2023 zarobił ponad 370 tys. oraz ponad 1,1 mln złotych z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2023 roku. Łącznie - niemal 1,5 mln złotych. Samuel Pereira jako zastępca - 439 tysięcy. Marcin Tulicki również jako zastępca TAI łącznie ponad 700 tysięcy, z kole Rafał Kwiatkowski 366 tysięcy. Jarosław Olechowski z kolei jako dyrektor TAI również niemal 1,5 mln złotych.

Donald Tusk skomentował zarobki szefów w TVP na swoim Twitterze:

Rafał Trzaskowski dodał:

Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o wolnych mediach. Ale nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń. Z publicznej kasy, rzecz jasna. To, co ekipa PiS zrobiła z mediami publicznymi - a szczególnie z #TVP - jest pod każdym możliwym względem nie do obrony. I tę szczujnię, i to Eldorado na koszt podatnika po prostu trzeba było natychmiast zakończyć.

napisał na Instagramie prezydent Warszawy