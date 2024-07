Beata Tadla powoli przeprowadza się i urządza w nowym domu. Jeden pokój już urządziła i to chyba ten dla niej najważniejszy - bibliotekę. Tadla pokazała swoje imponujące zbiory książek i była przeszczęśliwa, że może się nimi pochwalić. Co napisała dziennikarka?

50 tomów. Właśnie przyszły w kartonach. Nie nowe, ale wartościowe. Teraz są w mojej szafie! Jeśli ktoś chce, udostępnię. Ale tylko skany:) - napisała Beata Tadla na swoim Facebooku.

Teraz Beata Tadla ma sporo czasu, aby się urządzać.

Właśnie kończymy remont. Nasz dom jest przepiękny. Już niedługo to będzie nasze wspólne gniazdko, wkrótce będziemy się nim cieszyć już na zawsze. Mam teraz więcej czasu, który mogę poświęcić urządzaniu domu. Właśnie na tym się teraz skupiam, a nie na szukaniu pracy - opowiadała niedawno w jednym z wywiadów Tadla.

Beata po zwolnieniu z TVP chodzi z Jarosławem Kretem i synem do kina, podróżuje - niedawno była w Pradze. Cały czas prowadzi grupy na dziennikarstwie we Wrocławiu i oddaje się nowej pasji, jaką jest Twitter. Na tweetowaniu spędza sporo czasu, dyskutuje i ze zwolennikami, i z przeciwnikami, odpisuje każdemu. Wszyscy jednak zastanawiają się, co teraz Tadla będzie robić. Przypomnijmy, dziennikarka ma do wiosny zakaz pracy u konkurencji. Nie może też udzielać wywiadów o kulisach pracy w TVP. Jednak najnowsze plotki głoszą, że Tadla przejdzie znowu do TVN. Gwiazda tego ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Jeszcze niedawno wiedzieliśmy, że w starym domu kuchnia Beaty Tadli wyglądała tak. Czy teraz jest w podobnym stylu?

Beata Tadla korzysta teraz z wolnych chwil bez pracy.