Doda i Błażej Szychowski tworzą parę, od której ciężko jest oderwać wzrok. Ona piękna blondynka o potężnym głosie, on seksowny i utalentowany choreograf. Podczas ich wspólnych wakacji na Karaibach (czytaj: Tak Doda wypoczywa na Karaibach) cieszyli się sporym zainteresowaniem odpoczywających plażowiczów. Swoim wyglądem na tyle urzekli pewnego Portugalczyka, że postanowili zażartość, że są z branży porno.

Sytuację przytoczyła Doda w audycji Marzeny Rogalskiej w radio Złote Przeboje. Gwiazda tak bardzo przypadła mężczyźnie do gustu, że chciał za darmo zagrać w filmie dla dorosłych. Jako dowód, że się do tego nadaje ściągnął majtki przy wszystkich gościach by pokazać swoje przyrodzenie. Błażej jednak szybko wytłumaczył nudyście całą historię. Na co on, nie zawstydzony ani trochę, zapytał go o... rozmiar jego członka.

- On mówi do mojego faceta: „No dobra, a ty jaki masz?” „25” „Niemożliwe, a jak on ma 25!” I mnie cyk za swój. On mnie bierze za swoje krocze, trzymam za krocze swojego faceta i każe mi porównywać.

Obserwatorzy mieli niezły ubaw z napalonego Portugalczyka. Doda również. Tak trzymać.

