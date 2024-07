Doda i Nergal nie skomentowali oficjalnie żadnej informacji na temat swojego rozstania. Nergal podobno zakończył związek z Dodą i zrobił to mało elegancko, bo przez telefon. Ale dwa dni później Darski był widziany pod domem Doroty i podobno spędził u niej noc. Jedynie menedżer piosenkarki potwierdził w rozmowie z „Party”, że to już koniec związku.

Okazuje się jednak, że wszystko jeszcze może się zmienić i Doda może próbować odwrócić bieg wydarzeń.



– Doda to niezwykle silna osobowość. Jak kocha, to całą sobą i jeśli jej na czymś zależy, to zrobi wszystko, by dopiąć celu – stwierdziła w „Fakcie” osoba znająca piosenkarkę.

Myślicie, że artystka będzie walczyć o związek z Darskim? Dużo razem przeszli, ale to chyba nie umocniło ich związku.