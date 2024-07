Doda skomentowała rozstanie Angeliny Jolie i Brada Pitta! Od kilku dni w mediach aż huczy od plotek na temat rozwodu najsłynniejszej pary Hollywood! Aktorka złożyła pozew o rozwód, a na światło dzienne wychodzą nowe fakty. Portal tmz.com podał, że gwiazda oskarżyła Brada Pitta o znęcanie się nad dziećmi. To zgadzałoby się z tym, co napisała w pozwie rozwodowym, czyli że powodem ich rozstania jest niezgodność co do sposobu wychowywania dzieci. Jak Doda zareagowała na to rozstanie? I czy jest w teamie Jennifer, a może Angeliny?

Mój przyjaciel Dżaga jest największym fanem Angeliny Jolie, jaki stąpa po Ziemi. On bardzo to przeżywa. To tylko dowodzi, że show-bines, pary, ludzie kreują świat wokół siebie, który różni się od tego rzeczywistego. Nam się wydaje, że coś jest idealne, a to jest tylko bańka mydlana. Tak jest w 80%. Zupełnie inaczej niż wszyscy myślą.

Po rozstaniu Jennifer Aniston i Brada Pitta amerykańskie społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy: team Jennifer i team Angelina. W którym jest Doda?

Nie jestem w żadnej grupie. Jestem w grupie "back to Milan", bo bym chciała wrócić do Włoch na chwilę i nie żyję życiem cudzym.

A Wy, w którym teamie jesteście?

