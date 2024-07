Brad Pitt oskarżony o znęcanie się nad dziećmi - podaje amerykański portal tmz.com. Jak pisze, właśnie wszczęto postępowanie w sprawie zachowania aktora wobec jego dzieci. Portal podaje, że używał on przemocy fizycznej i psychicznej. To ma wyjaśniać, dlaczego Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód. Warto przypomnieć, że aktorka jako powód rozstania podała różnice co do wychowywania dzieci.

Brad Pitt oskarżony o znęcanie się nad dziećmi!

Punktem kulminacyjnym była ich podróż 14 września, kiedy Brad Pitt w prywatnym samolocie miał bardzo wściec się na dzieci. Według relacji, miało dojść nawet do rękoczynów. Po wylądowaniu na lotnisku w Los Angeles aktor nie uspokoił się, co bardzo zdenerwowało Angelinę Jolie.

19 września do sądu wpłynął pozew o rozwód, ale z zaznaczeniem informacji, że separacja trwa od 15 września, co sugeruje, że Angelina Jolie podjęła decyzję o rozstaniu dzień po incydencie na lotnisku. W tej sprawie zarówno Angelina jak i Brad złożyli już zeznania.

Przypominamy, że to portalowi tmz.com Angelina Jolie przekazała swoje oświadczenie w sprawie rozwodu, a dodatkowo serwis współpracuje z bliską osobą z rodziny Jolie-Pitt, co może potwierdzać, że informacje są wiarygodne.

Jednak inny portal, the Hollywood Reporter zdobył wypowiedź przedstawiciela policji z Los Angeles, który... temu zaprzecza:

Policja Los Angeles nie prowadzi żadnego postępowania przeciw Bradowi Pittowi w sprawie przemocy wobec dzieci - mówi w the Hollywood Reporter sierżant Barry Montgomery z LAPD. - Nie mamy żadnego śledztwa w jego sprawie. O ile mi wiadomo pan Pitt nie rozmawiał też z policją. (...) Zdajemy sobie sprawę jak nakręcają się plotki i mam nadzieję, że kilka z nich uda nam się uciszyć. Nie ma żadnego śledztwa z udziałem pana Pitta - mówi stanowczo sierżant.

A magazyn "People" cytuje oświadczenie Brada Pitta:

Jestem bardzo zasmucony tym faktem, ale to, co teraz najważniejsze, to dobro dzieci. Dlatego proszę media, by dały im trochę spokoju w tym trudnym czasie.

Brad Pitt wypiera się wszystkich zarzutów:

Brad Pitt podchodzi do sprawy poważnie i podkreśla, że nie dopuścił się żadnego nadużycia. To niemożliwe, że ludzie chcą przedstawić go w tak złym świetle - mówi osoba z otoczenia Pitta.

Przypomnijmy, że Angelina Jolie i Brad Pitt mają razem sześcioro dzieci - troje adoptowanych i troje, które urodziła Angelina Jolie.

Myślicie, że Brad Pitt rzeczywiście znęcał się nad szóstką swoich dzieci?

