Doda sama o sobie mówi, że jest Grinchem. Nie lubi świąt i najchętniej spędziłaby je na wakacjach. Dla rodziców robi jednak wyjątki i Boże Narodzenie spędza w rodzinnym Ciechanowie. W roku jednak w mieszkaniu Dody na próżno szukać standardowej choinki. Wymyśliła własną:

U mnie nie może być normalnie - zaznaczyła.

I pochwaliła się świąteczną sesją pod spersonalizowaną pod nią ozdobą na święta.

Tak wygląda "choinka" Dody

Niedawno w Warszawie odbyło się świąteczne spotkanie z Dodą. Zebrał się tłum, który chciał spotkać się z artystką. Odkąd Doda zdecydowała, że wycofuje się z koncertowania, fani mają bardzo niewiele okazji by móc zamienić z nią kilka słów. Chociaż Doda cieszyła się ze świątecznego spotkania, to sam klimat świąt jej nie leży. Nie raz już podkreślała, że nie lubi tego okresu w roku i gdyby nie jej rodzice, z pewnością nie spędzałaby ich w Polsce. W rozmowie z Faktem mówiła: "Odkąd moi rodzice zachorowali na nowotwór, to przyrzekłam sobie, że zawsze będę święta spędzać w Polsce i tak robię. Czy to lubię? Nie, ale tak spędzam święta". Jednak by urozmaicić okres Bożego Narodzenia nieco pod siebie, Doda wpadła na niecodzienny pomysł:

U mnie nie może być normalnie, w oparciu o normatywne, pożądane społecznie modele myślenia, z przyjemnością życzę Wam spod księżyca wesołych świąt - napisała na Instagramie.

Przy okazji opublikowała całą sesję zdjęciową spod drzewka w kształcie księżyca. Jej ekstrawagancka "choinka" ma na sobie nawet wymowny napis "Doda's Tree". Coś takiego mogła wymyśleć tylko Doda.

Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie kilka dni. Kiedy przytransportowano gotową "choinkę" do mieszkania Dody, sama nie mogła uwierzyć w to, jaka jest wielka. Fani również są pod wrażeniem jej świątecznej ozdoby:

Choinka w kształcie księżyca, genialne

Oby nigdy nie zabrakło Ci tej kreatywności, którą masz, wesołych

Doda: jestem Grinchem, jeśli chodzi o święta. Też Doda: sesja jak z ekskluzywnego katalogu świątecznego. Kocham!

Pięknie wyglądasz! Choinka cudowna, przecież jesteś królową, wiadomo że nie będzie normalnie!

Genialny pomysł

Księżyc to dla Dody bardzo ważny symbol. Początkowo nosiła go jedynie na naszyjniku. Kiedy zauważono, że się z nim nie rozstaje mówiła: "To mój amulet z ametystu - Księżyc w nowiu. Patron nowego początku i transformacji. Noszę go od momentu, kiedy w moim dowodzie pojawiło się drugie imię - Aqualiteja". Motyw księżyca towarzyszył jej także przy wszystkich najważniejszych projektach od tamtej pory. Przy płycie "Aquaria" i "Aquaria Deluxe" a także przy tworzeniu perfum oraz suplementów własnej marki Doda D'eau. Dlaczego więc choinka miałaby odbiegać?

