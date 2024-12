Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na sporą zmianę w swoim wyglądzie. Okazuje się, że była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki tuż przed świętami Bożego Narodzenia zafundowała sobie nową fryzurę. Mamy zdjęcia Jessiki, która teraz jest nie do poznania. Tylko spójrzcie na te kadry! Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła nam również swoje plany na nadchodzące święta.

Jessika Miemiec wzięła udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie była jedną z kandydatek Krzysztofa. Jessica pojawiła się na gospodarstwie, chociaż po pierwszej randce rolnik nie ukrywał, że inaczej ją sobie wyobrażał.

Gdy Jessica pojawiła się w domu rolnika okazało się, że ma dla niego wyjątkowy prezent- różowe kajdanki. Niestety, ostatecznie jedna z najbarwniejszych uczestniczek programu nie skradła serca Krzysztofa, który podczas randki wyznał, że nic do niej nie poczuł. Jessica w swoim stylu skomentowała wówczas decyzję rolnika.

Ja się goliłam, maseczki zakładałam i ty mi na koniec takie coś mówisz. Ja myślałam, że my jedziemy na randkę (...) Mogłeś mi powiedzieć, że nie musisz się szykować, a ty tak

Ponad rok temu okazało się, że Krzysztof z "Rolnik szuka żony" jest już po ślubie, a Jessica pospieszyła z gratulacjami dla młodej pary. Była kandydatka rolnika nie zniknęła z show-biznesu, a kilka miesięcy temu okazało się, że Jessica z "Rolnika" wystąpiła w hitowym serialu Polsatu.

Jak widać, po programie Jessica po programie zmieniła kolor włosów i dziś jest blondynką. Teraz okazuje się, że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" właśnie zdecydowała się na kolejną zmianę w swoim wyglądzie. Jessica Miemiec tuż przed świętami Bożego Narodzenie zrobiła sobie warkoczyki. Tylko spójrzcie, jak teraz wygląda. Na najnowszych zdjęciach naprawdę trudno ją rozpoznać! Jessica Miemiec pokazała nam zdjęcia na których prezentuje swój nowy look!

Przy okazji była kandydatka Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" zdradziła nam swoje plany na zbliżające się święta.

W tym roku spędzam święta we Wrocławiu i wyjeżdżam również do rodziny na świąteczna wizytę, z prezentami od Mikołaja do siostry. Choinkę w tym roku szybciej przygotowałam w kolorze różu - oczywiście prawdziwa tradycyjnie od lat.

zdradziła nam Jessica.