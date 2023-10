Doda w rozmowie z Party.pl skomentowała zainteresowanie jej życiem prywatnym i zdradziła, że podjęła bardzo ważną dla niej decyzję. Okazuje się, że gwiazda nie zamierza więcej pokazywać na Instagramie, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Dlaczego? Doda stawia sprawę jasno. Nawiązała do swojego związku z Dariuszem Pachutem.

Doda już od lat jest związana z show-biznesem i zdecydowanie należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Teraz fani mogą śledzić, jak artystka przygotowuje się do wielkiej trasy koncertowej, którą relacjonuje w programie "Doda. Dream Show". Również życie prywatne gwiazdy wywołuje ogromne emocje wśród jej fanów. Teraz niestety okazuje się, że Doda podjęła ważną decyzję i nie zamierza dzielić się z internautami swoją prywatnością.

Zdecydowałam się świadomie na odizolowanie całkowicie życia prywatnego z Instagrama. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, że ja byłam przyzwyczajona do tego, żeby się dzielić tym z moimi fanami i nie widziałam w tym nic złego, po prostu miałam odruchy normalnej dziewczyny, no ale tak, jak powiedziałam w reality show w ostatnim odcinku, K**wa zapominam, że jestem tą Dodą- powiedziała gwiazda. Ludzie sobie dopowiadają, ale przede wszystkim chyba najgorsze jest to, że wrzucisz dziesięć zdjęć z wakacji tak jak każdy inny, ale każdy inny nie daje całej Polsce mandatu i biletu do tego, że od tej chwili twoje życie już jest własnością tego, kto to zdjęcie obejrzał- dodała.