Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się, jednak już zawsze będą łączyć ich córeczki. Okazuje się, że dzielą się nie tylko opieką nad dziećmi ale także... wciąż mieszkają w jednym domu. Starają się jednak mijać:

Kiedy on jest z dziećmi, ona mieszka u mamy lub w wynajętych mieszkaniach, a kiedy ona pilnuje dzieci - on śpi u brata albo przyjaciela

Kiedy on jest z dziećmi, ona mieszka u mamy lub w wynajętych mieszkaniach, a kiedy ona pilnuje dzieci - on śpi u brata albo przyjaciela

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli miało odbyć się w ciszy, bez udziału mediów i spekulacji. Właśnie takim kluczem szli, jednak ich kryzys trafił do mediów, a "przepychanki" zaczęły się na dobre. Najpierw Agnieszka Kaczorowska prosiła o ciszę i apelowała o spokój ze względu na ich małe dzieci. Następnie postanowiła pojawić się na kanapie Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała o rozstaniu z Maciejem Pelą. Ten z kolei również chciał przedstawić swoją perspektywę, więc udzielił wywiadu w "Dzień Dobry TVN" i wyjawił, że nic nie zwiastowało ich rozstania, a decyzja Agnieszki była dla niego szokująca. Para musiała odnaleźć się w nowej sytuacji i podzielić się opieką nad dziećmi.

Początkowo mówiono, że Maciej wyprowadził się do kolegi i zaczął budować swoje życie od nowa. Rozpoczął pracę i zaczął skupiać się nie tylko na wychowaniu córek, ale również na swoich pasjach i zajętościach. Agnieszka Kaczorowska niezmiennie gra w serialu oraz "łapie się" nowych zleceń. Teraz informator Pudelka rzucił nowe światło na sytuację małżonków. Okazuje się, że wymieniają się opieką nad dziećmi w ich wspólnym domu, chociaż swoje interakcje ograniczają do SMS-ów i maili.

Agnieszka i Maciek wymieniają się opieką nad dziewczynkami, kiedy nie ma ich w domu, czyli wieczorami, aby zaoszczędzić im dodatkowego stresu. Od dawna nie korzystają już z pomocy niani. Pela stara się radzić sobie sam, a jego jeszcze żona czasami angażuje babcię. Na co dzień także nie rozmawiają, aby nie eskalować konfliktu – ograniczają się do SMS-ów i e-maili.

Agnieszka i Maciek wymieniają się opieką nad dziewczynkami, kiedy nie ma ich w domu, czyli wieczorami, aby zaoszczędzić im dodatkowego stresu. Od dawna nie korzystają już z pomocy niani. Pela stara się radzić sobie sam, a jego jeszcze żona czasami angażuje babcię. Na co dzień także nie rozmawiają, aby nie eskalować konfliktu – ograniczają się do SMS-ów i e-maili.

Okazuje się, że zarówno Maciej Pela, jak i Agnieszka Kaczorowska nie zdecydowali się wyprowadzić ze wspólnego domu i to spowodowało, że mieszkają w nim na zmianę. Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli chodzi o to, jak mieszkają, to nic się nie zmieniło. Kiedy on jest z dziećmi, ona mieszka u mamy lub w wynajętych mieszkaniach, a kiedy ona pilnuje dzieci - on śpi u brata albo przyjaciela

- donosi Pudelek.