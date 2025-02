Doda, znana z odważnych i kontrowersyjnych projektów, wzięła udział w programie na żywo zatytułowanym "Naga prawda czy naga Doda?". W ramach tego show artystka odpowiedziała na pytania, a jeśli zdecyduje się nie udzielić odpowiedzi, będzie musiała zdjąć część garderoby. Cały dochód z wyświetleń programu zostanie przekazany na fundację wspierającą walkę z depresją wśród dzieci i młodzieży. Nieoczekiwanie dla wszystkich poruszona Doda zaczęła płakać...

Live odbył się na YouTube i TikToku, a Doda odpowiadała nawet na trudne i bardzo osobiste pytania. Tego wydarzenia nie mogli przegapić nie tylko dla fani Dody, ale także dla wszyscy, którzy chcieli wesprzeć szczytny cel. Jak wiadomo, artystka zdecydowała się przekazać dochód z transmisji na fundację zajmującą się walką z depresją wśród dzieci i młodzieży. Gwiazda, która słynie z kontrowersji teraz zdecydowała się poruszyć bardzo osobiste tematy, a wszystko w szczytnym celu. Doda przyznała, że to nie sukces ją ukształtował, ale wszystkie trudne momenty: