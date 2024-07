Fani Dody od lat pragną, aby to ona reprezentowała nasz kraj na konkursie Eurowizji. Szanse są na to naprawdę duże, ponieważ sama artystka wielokrotnie podsycała atmosferę, sugerując wszystkim, że pojedzie na festiwal. Przypomnijmy: Fani chcą wysłać Dodę na Eurowizję. Artystka odpowiada im na Facebooku

Dziś Doda pojawiła się w studiu radiowej Jedynki, gdzie udzieliła wywiadu Marii Szabłowskiej. Nie mogło zabraknąć więc tematu Eurowizji. Artystka zaskoczyła poważną deklaracją - dostała propozycję od TVP żeby pojechać na konkurs do Wiednia! Powiedziała również, że chciałby reprezentować nasz kraj w Austrii. Jest pewna, że zrobiłaby spektakularne show na scenie i 3 minuty przeznaczone dla każdego artysty wykorzystałaby jak najlepiej potrafi.

To, że kandydatura Dody na Eurowizję 2015 wydaje się być najpoważniejsza, świadczy również wiele innych faktów. Jej ostatni singiel, "Riotka", trwa właśnie 3 minuty i został skomponowany przez kompozytora ze Szwecji, która zawsze zajmuje wysokie pozycje na Eurowizji. Co więcej, fan page na Facebooku "Doda na Eurowizję” ma już ponad 10 tys. fanów. Nie można zapominać, że wywiad w Jedynce przeprowadzała Szabłowska, wielokrotna członkini jury wybierającego utwory na festiwal.

Wiele wskazuje na to, że to Doda pojedzie na Eurowizję. A to oznacza jedno - zamieszanie jakiego jeszcze w Polsce nie było.

