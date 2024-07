1 z 7

Doda w centrum handlowym, podczas zakupów

Doda bez makijażu? Taki widok to rzadkość. Zwykle widzimy divę wystylizowaną od stóp do głów w drogich kreacjach oraz profesjonalnie wykonanym makijażu i fryzurze. Tym razem mamy okazję podejrzeć, jak wielka gwiazda wygląda na co dzień, podczas zakupów w centrum handlowym. Naszym zdaniem wygląda całkiem nieźle!

Oprócz braku makijażu uwagę przykuły buty artystki. Doda miała na sobie kozaki marki Givenchy warte ponad 7 tysięcy złotych!

Ostatnio plotkuje się o tym, jakby nad związkiem Dody i Emila Haidara pojawiły się ciemne chmury. Pojawiły się informacje o tym, że Haidar przechodzi odwyk. Głos w tej sprawie zabrał ojciec Haidara. Czy ewentualne problemy pary mogą wpłynąć na przełożenie terminu ślubu zakochanych?

