Roksana Wegiel i Kevin Mglej są zaręczeni od kilku miesięcy. 18-letnia wokalistka pokazała zdjęcie zaręczynowego pierścionka i napisała:

Reklama

Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...

Zobaczcie romantyczne zdjęcie Roxie Węgiel z narzeczonym.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są zaręczeni

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są zaręczeni. Artystka wystąpiła gościnnie w piosence ŁATWOGANG pt. "Friendzone". W piosence fani mogli usłyszeć jak rapuje: "Jesteś uroczy, ale masz friendzone'a. Trochę się spóźniłeś, bo jestem zaręczona". To wywołało lawinę spekulacji, które okazały się... słuszne! Roksana Węgiel potwierdziła zaręczyny z Kevinem Mglejem wpisem na Instagramie:

Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"!

Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.

Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś @kevinmglej ❤️

Wygląda na to, że Kevin oświadczył się Roxie podczas wspólnych wakacji na Malediwach, ponieważ na zdjęciu ma dokładnie tę samą sukienkę, w której publikowała zdjęcia z wakacji.

Instagram @roxie_wegiel

Zobacz także: Roksana Węgiel inwestuje w mieszkania. Zdradziła, jakie ma plany

Roksana Węgiel pokazała również pierścionek zaręczynowy, jakim obdarował ją ukochany.

- Yaaas ????♥️????♥️????♥️???? w końcu nie trzeba trzymać w tajemnicy ????????

- GRATKI !!! ❤️❤️❤️

- Graaatulacje ???????? - cieszą się fani.

My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy zakochanym, by ich miłość z dnia na dzień była coraz silniejsza.

Instagram @roxie_wegiel

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej po raz pierwszy razem na ściance. Gwiazda sporo odsłoniła ZDJĘCIA

Reklama

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są parą od jesieni 2022 roku. Idolka nastolatek nie kryje, że jest zakochana na zabój. Ich związek spotkał się z krytycznymi komentarzami w sieci, ponieważ Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja dzieli 8 lat różnicy. Różnica wieku nie jest jednak problemem dla zakochanych, którzy właśnie podzielili się radosną nowiną o zaręczynach. Ich związek z miesiąca na miesiąc nabiera tępa. Niedawno Roksana Węgiel kupiła pierwsze mieszkanie inwestycyjne a w dodatku wraz z Kevinem zajmują się remontem jego własnego. Jak myślicie, czym jeszcze nas zaskoczą?

VIPHOTO/EAST NEWS