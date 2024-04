Ach ta Roksana - kiedy wszyscy rozpisują się o domniemanym ślubie wokalistki z jej ukochanym, Kevinem Mglejem, sama zainteresowana milczy w tym temacie jak zaklęta. Na jej instagramowym profilu pojawiło się jednak zdjęcie, które może potwierdzić wszystkie przypuszczenia. O co chodzi? Sami zobaczcie!

Reklama

Roksana Węgiel publikuje wymowne zdjęcie z Kevinem

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Roksana Węgiel nie znika z medialnego świecznika. Internauci niezwykle interesują się jej życiem zawodowym, jak i prywatnym, szczególnie, że na obu gruntach dzieje się całkiem sporo. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy sie, że młoda gwiazda sprawdzi swoje siły na tanecznym parkiecie. Jak powiedziała, tak zrobiła - właśnie dlatego co tydzień możemy oglądać ją w "Tańcu Gwiazdami", gdzie Roksana Węgiel zachwyca - nie tylko widzów, ale także jurorów. Ostatnio jednak wszyscy mówią o jej życiu prywatnym!

Instagram @roxie_wegiel

Wszystko przez to, że w sieci pojawiła się informacja o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Jak się okazało, niezbite dowody, które można znaleźć na ogólnodostępnej, oficjalnej stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wskazują na to, że 19-latka 29 marca 2024 roku zmieniła nazwisko na Roksana Węgiel-Mglej! Ponadto dostrzegliśmy na jej dłoni zarówno obrączkę, jak i pierścionek. Pomimo faktu, że tata samej zainteresowanej wyznał, że nic nie wie, na temat ślubu, wokalistka znowu dała do myślenia.

AKPA

Wszystko przez to, że tuż po tym jak w sieci pojawiły się informacje, dotyczące ślubu artystki z producentem muzyczny, Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie, które może potwierdzać te doniesienia. Na fotografii widzimy, jak ta wypoczywa ze swoim ukochanym. Uwagę jednak zwraca jeden szczegół - obrączka, która pojawiła się na dłoni Kevina Mgleja. To chyba wystarczający dowód, aby móc już gratulować!

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel z poważną miną i roześmiana Anita Sokołowska. Tak gwiazdy opuszczały studio "Tańca z Gwiazdami"

Zobacz także