Już w najbliższą niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielką akcję charytatywną od samego początku prowadzi jej założyciel Jerzy Owsiak, który co roku motywuje Polaków, żeby wspierali Fundację, która za zebrane środki kupuje i wyposaża szpitale w specjalistyczne sprzęty medyczne. Niestety, przed każdym finałem WOŚP w mediach i w sieci pojawia się mnóstwo ostrych komentarzy na temat fundacji i jej założyciela. Ostatnio ktoś groził Jerzemu Owsiakowi śmiercią, a sprawa trafiła na policję. Teraz głos w sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrała Agata Młynarska, która w przeszłości razem z Owsiakiem prowadziła finały.

Agata Młynarska stanęła w obronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kilka tygodni przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak przekazał niepokojące wieści i w obszernym oświadczeniu opublikowanym na Facebooku poinformował, że ktoś groził mu śmiercią. Na szczęście policja szybko zatrzymała podejrzanego o grożenie Owsiakowi, ale to i tak nie zatrzymało kolejnych ataków. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ujawnił, że dostał kolejne groźby i zwrócił się do Telewizji Republika, która jego zdaniem, swoimi materiałami tylko podsyca atmosferę i nienawiść do Owsiaka. Teraz głos w sprawie ataków na Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrała Agata Młynarska. Dziennikarka nie ukrywa, że jest jej przykro, gdy widzi, co dzieje się wokół akcji charytatywnej. Jak reaguje na nieprzychylne komentarze na temat WOŚP?

Kiedy słyszę przykre słowa o orkiestrze, kiedy mierzę się z hejtem wobec Orkiestry jest mi po prostu bardzo przykro i smutno, ale zawsze będę uważała, że po prostu trzeba robić swoje. Zająć się sobą i każdy we własnym sumieniu musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla niego jest orkiestra i czy chce śpiewać w chórze hejterów Agata Młynarska skomentowała dla Pomponika.

Agata Młynarska jest całym sercem za Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i nie chce skupiać się na przykrych komentarzach i atakach na Jerzego Owsiaka i jego fundację.

Ja uważam, że Orkiestra przyniosła Polsce tyle dobra i tyle wspaniałych dni, które spędziliśmy razem, tyle kolorów, tyle radości i szczęścia i dobra dla dzieci przede wszystkim, że nie chcę słyszeć tych złych słów. Wiem, że one są, mam tego świadomość, ale myślę, że Polacy są mądrzy i wiedzą bardzo dobrze, kto jest czego wart. Na tym się skupmy, skupmy się na tym, żeby było pięknie dodała dziennikarka.

Jerzy Owsiak dostaje groźby tuż przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jerzy Owsiak, założyciel i prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), poinformował o otrzymywaniu licznych gróźb przed zbliżającym się 33. Finałem WOŚP. W mediach społecznościowych ujawnił treść jednej z rozmów telefonicznych, w której nieznany rozmówca stwierdził: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Jerzy Owsiak podkreślił, że groźby są "bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby". Zaznaczył również, że podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości i przypominają "szczucie" skierowane w stronę prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, przed jego tragiczną śmiercią.Fundacja WOŚP zgłosiła sprawę na policję, przekazując numery telefonów i adresy mailowe, z których pochodziły groźby. Policja podjęła czynności w tej sprawie. Mimo otrzymywanych pogróżek, Jerzy Owsiak zapewnił, że nie zamierza rezygnować z działalności i wraz z fundacją kontynuuje przygotowania do 33. Finału WOŚP, który odbędzie się 26 stycznia 2025 roku.

Gwiazdy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 33. zagra 26 stycznia 2025 roku, zbierając fundusze na wsparcie oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku, liczne gwiazdy angażują się w tę szczytną inicjatywę, przekazując na aukcje wyjątkowe przedmioty oraz oferując unikalne doświadczenia. W sicei możecie znaleźć aukcje wystawione przez m.in. Dorotę Wellman, Macieja Musiała, Michała Wiśniewskiego czy Annę Samusionek. Maciej Musiał obiecał, że wysprząta ci dom, ale musisz zrobić tylko jedną rzecz...