Temat Kate Middleton nieprzerwanie budzi spore emocje. Podczas walki z nowotworem kibicował jej cały świat i z przejęciem wyczekiwał nowych informacji. Nie da się więc opisać radości opinii publicznej, gdy kilka tygodni temu księżna poinformowała o zakończeniu leczenia. Zdążyła już nawet wrócić do pracy, co jeszcze bardziej wszystkich ucieszyło. Niestety, radość nie trwała długo, bowiem żona Williama znów zniknie.

Księżna Kate ponownie zniknie

Gdy poślubiła księcia Williama, skupiła na sobie wzrok wszystkich i od tamtej pory cieszy się niesłabnącym uznaniem. Podobnie jak księżna Diana, również i Kate Middleton zjednała sobie serca ludzi z całego świata, co pokazała choćby ostatnia sytuacja. Na początku tego roku dowiedzieliśmy się bowiem, że żona następcy tronu zmaga się z nowotworem, wskutek czego była zmuszona nie tylko podjąć się leczenia, ale i na wiele miesięcy odsunąć się w cień.

Opinia publiczna z przerażeniem wypatrywała nowych informacji w sprawie jej stanu zdrowia, a raptem dwukrotne wystąpienia księżnej odbiły się szerokim echem. Kilka tygodni temu stało się pewne, że Kate Middleton zakończyła chemioterapię i to z sukcesem! Gdyby tego było mało, szybko wróciła do swoich obowiązków, pojawiając się u boku męża w Southport, gdzie porozmawiali z członkami służb ratunkowych i rodzinami osób, które padły ofiarą ataku nożownika na początku tego roku.

Później mogliśmy zobaczyć księcia Williama podczas kilku publicznych wystąpień, ale ku zdumieniu wszystkich, nie było przy nim małżonki. Jak się właśnie okazało, ta ponownie musi zniknąć! Jak donosi GB News, wszystko z powodu dzieci. George, Charlotte i Louis rozpoczęli w miniony piątek październikową przerwę w szkole i nie wrócą na lekcje aż do 4 listopada. Dla Kate i Williama jest to idealny moment, by spędzić więcej czasu z pociechami.

Para bardzo angażuje się w wychowanie pociech i choć nie mogą pominąć nauczenia ich typowych dla członków rodziny królewskiej reguł, chcą, by cała trójka, a w tym również książę George, który jest drugi w kolejce do tronu, mogła cieszyć się możliwie normalnym życiem. Kate i William starają się więc poświęcać im każdą wolną chwilę i wykorzystać je na typowe atrakcje, jak piknik, wycieczki czy nawet oglądanie telewizji.

Przerwa w szkole to zatem dla nich idealny moment na rodzinne spędzanie czasu. Z doniesień GB News wynika, że książę William pojawi się w tym czasie na kilku wydarzeniach, natomiast jego małżonka najprawdopodobniej zniknie, aż do momentu, gdy dzieci wrócą do placówki. Być może książęca para podzieli się nawet z fanami drobnymi ujęciami z dziećmi w mediach społecznościowych. W tym miejscu warto przypomnieć, że ostatnio William zdradził prawdę o tym, z kim tak naprawdę dzieli łóżko i wywołał tym nie lada poruszenie.

