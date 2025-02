Księżna Kate ma za sobą prawdopodobnie najtrudniejszy rok w życiu. Pod koniec marca 2024 roku przyszła królowa poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Ujawniła też, że rozpoczęła chemioterapię. W tym czasie zrobiła przerwę od oficjalnych obowiązków. Rzadko też mogliśmy oglądać ją publicznie. Dobre wieści przyszły we wrześniu ubiegłego roku. Księżna Walii przekazała, że zakończyła leczenie i planuje powoli wracać do swoich zajęć. Przez cały ten okres mogła liczyć nie tylko na wsparcie fanów, ale przede wszystkim – rodziny. Kate przebywała głównie w posiadłości Anmer Hall. Tam towarzyszyły jej mąż, książę William oraz trójka dzieci: książę George, księżniczka Charlotte oraz książę Louis. Teraz sławna mama pochwaliła się rzadkimi zdjęciami pociech.

Księżna Kate pochwaliła się rysunkami dzieci

Ostatnio księżna Kate opublikowała w mediach społecznościowych rysunki zrobione przez jej dzieci. Internauci zachwycili się portretami. Wiele osób nie miało pojęcia, że książę George jest utalentowany artystycznie. Pod jego adresem padło mnóstwo komplementów. Fani zauważyli, że najstarsze dziecko księżnej Kate i księcia Williama właśnie po mamie odziedziczył zamiłowanie do sztuki.

Następca tronu wielokrotnie podkreślał, że to księżna Kate jest tą utalentowaną w rodzinie. Dodawał, że dzieci wykazują większe umiejętności artystyczne niż on. Nic dziwnego, że od najmłodszych lat dumni rodzice wspierają pociechy w rozwoju i dbają o to, by mogły rozwijać swoje pasje i kreatywność. Tym razem postanowili rysować portrety.

Rysowanie portretów z dziećmi może zapewnić chwilę połączenia, gdy spędzacie czas na patrzeniu na siebie i skupianiu się na sobie, a także na kreatywności i – co najważniejsze – na wspólnej dobrej zabawie napisała księżna Kate.

Życie prywatne pary książęcej stale wywołuje duże zainteresowanie. Szczególnie po tym, jak okazało się, że przyszła królowa zachorowała na raka. Ostatnio falę komentarzy wywołał fakt, że książę William i księżna Kate nie pojawili się na gali BAFTA. W przeszłości para regularnie pokazywała się na czerwonym dywanie.

Dzieci księżnej Kate i księcia Williama

Księżna Kate i książę William wychowują trójkę dzieci. Para stara się się zapewnić im możliwie normalne dzieciństwo, dbając o ich rozwój, edukację i pasje. Książę George przyszedł na świat 22 lipca 2013 roku i jest najstarszym z rodzeństwa. To także trzeci członek brytyjskiej rodziny królewskiej w kolejce do tronu. Księżniczka Charlotte urodziła 2 maja 2015 roku. Mówi się, że dziewczyna ma najsilniejszy charakter i czasem bliscy mogą odczuć jej temperament. Najmłodszy jest książę Louis. Popisy urodzonego 23 kwietnia 2018 roku chłopca mógł oglądać cały świat podczas publicznych wydarzeń. Chłopczyk zaserwował cały zestaw zabawnych min przed fotoreporterami.

Dzieci księżnej Kate i księcia Williama uczęszczają do prestiżowej szkoły Lambrook School, położonej w pobliżu Windsoru. Placówka ta oferuje nowoczesne udogodnienia, takie jak 25-metrowy basen, 9-dołkowe pole golfowe oraz rozległe tereny zielone. Roczne czesne wynosi około 21 tysięcy funtów. W przyszłości planowane jest, aby dzieci kontynuowały naukę w Marlborough College, szkole średniej, do której uczęszczała sama księżna Kate. Roczne czesne w tej placówce wynosi około 59 tysięcy funtów.

Księżna Kate zachorowała na raka

W marcu 2024 roku księżna Kate ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór i rozpoczęła chemioterapię. Po intensywnym leczeniu, 14 stycznia 2025 roku, poinformowała, że jej choroba jest w remisji. Obecnie księżna powoli wraca do pełnienia swoich królewskich obowiązków.

Remisja oznacza ustąpienie objawów choroby, ale nie gwarantuje pełnego wyleczenia, ponieważ istnieje ryzyko nawrotu. Dlatego konieczne jest dalsze monitorowanie stanu zdrowia i regularne badania kontrolne. Podczas wizyty w szpitalu Royal Marsden w Londynie, gdzie była leczona, księżna Kate wyraziła wdzięczność personelowi medycznemu za opiekę i wsparcie. Podkreśliła, że powrót do zdrowia wymaga czasu i adaptacji do nowej rzeczywistości.

Obecnie księżna koncentruje się na pełnym powrocie do zdrowia i stopniowym wznawianiu swoich obowiązków jako członkini rodziny królewskiej.

