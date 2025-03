Marianna Schreiber, znana między innymi z "Królowej Przetrwania", opowiedziała o dwóch poronieniach i zdradziła, czy z kimś się obecnie spotyka. Poznaj szczegóły jej szczerych wyznań.

Marianna Schreiber o trudnych doświadczeniach związanych z poronieniami

Marianna Schreiber niegdyś zdradziła, że od zawsze marzyła o większej rodzinie i chciała mieć więcej dzieci. Niestety, los okazał się dla niej bezlitosny, a dwie straty ciąż bardzo mocno odbiły się na jej psychice. Mimo trudnych doświadczeń, celebrytka stara się skupić na przyszłości i podkreśliła, że obecnie najważniejsza dla niej jest jej córka. Jedna z fanek podczas ostatniego Q&A zapytała wprost:

Pisałaś, że chcesz więcej dzieci- dlaczego nie zdecydowaliście się na to jak Pati była mała?

Pisałam już o tym i niechętnie do tego wracam, ale jest tutaj wielu nowych kochanych widzów, więc odpowiem: Dwa poronienia miałam - odpowiedziała szczerze Marianna.

Marianna Schreiber ma nowego partnera?

​Marianna Schreiber, znana z udziału w programie "Królowa Przetrwania", ponownie zwróciła uwagę mediów swoimi osobistymi wyznaniami. W ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie celebrytka odniosła się do swojego życia uczuciowego, pozostawiając fanów w niepewności co do swojego obecnego statusu związku.​

Na pytanie jednego z obserwatorów:

Jak się dziś masz? Spotykasz się obecnie z kimś?

Schreiber odpowiedziała tajemniczo:

A nie powiem. Ale mam się szczęśliwie.

Wcześniej, w styczniu, media donosiły o jej bliskiej relacji z Przemysławem Czarneckim, byłym posłem PiS. Para spędziła razem święta Bożego Narodzenia, co wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej. Jednak niedawno pojawiły się plotki o rozstaniu tej pary, a sama Marianna unikała jednoznacznych odpowiedzi na ten temat.​

Obecne wyznanie Schreiber sugeruje, że w jej życiu mogły zajść zmiany, jednak celebrytka postanowiła zachować szczegóły dla siebie, podkreślając jedynie swoje szczęście.

Marianna Schreiber po "Królowej Przetrwania" zyskała nowych fanów?

Od samego początku udziału w programie, Marianna Schreiber wzbudzała kontrowersje i emocje wśród innych uczestniczek. Jej bezkompromisowe podejście oraz silna osobowość prowadziły do licznych spięć, zwłaszcza z Lizą Anorue i Elizą Trybałą. W jednym z odcinków doszło nawet do fizycznej konfrontacji między Schreiber a Anorue, co wymagało interwencji produkcji. ​

Po zakończeniu udziału w "Królowej przetrwania" Marianna Schreiber ujawniła kulisy programu, publikując prywatną korespondencję między uczestniczkami. W swoich wpisach oskarżała niektóre z nich o manipulacje i brak zasad, co miało wpływ na atmosferę panującą na planie. ​

Udział Marianny Schreiber w "Królowej przetrwania" był pełen emocji, kontrowersji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jej obecność w programie z pewnością przyciągnęła uwagę widzów i mediów, stając się jednym z najbardziej dyskutowanych wątków tej edycji. Nie da się ukryć, że po programie Marianna zyskała nowe grono fanów, którzy śledzą jej poczynania w social mediach.

