Do sieci trafił wyjątkowy i wzruszający fragment filmu "Ania". Właśnie dziś, w środę 5 października, odbędzie się uroczysta premiera filmu o Annie Przybylskiej. Film trafi do kin dwa dni później, ale już teraz możemy zobaczyć poruszający fragment, w którym Katarzyna Bujakiewicz wspomina zmarłą przyjaciółkę. Aktorka zalała się łzami opowiadając o Annie Przybylskiej.

Od śmierci Anny Przybylskiej mija już osiem lat. Piękna i utalentowana aktorka zmarła dokładnie 5 października 2014 roku, a jej odejście wstrząsnęło całą Polską. Anna Przybylska miała zaledwie 36 lat kiedy przegrała walkę z rakiem trzustki. Po śmierci gwiazdy media wiele razy informowały o planach na film o Annie Przybylskiej, ale dopiero teraz rodzina zgodziła się na wyprodukowanie dokumentu o aktorce. Bliscy i przyjaciele Anny Przybylskiej wspominają ją w filmie "Ania", który już 7 października trafi do kin.

Jak już wiemy, w filmie "Ania" pojawi się Michał Żebrowski, a teraz w sieci pojawił się fragment w którym możemy zobaczyć Katarzynę Bujakiewicz.

Pomimo tego, że była młodsza, to wiele mnie nauczyła, naprawdę. Pokazała mi wiele rzeczy, jak można być fajną matką, jak można mieć luz do tego zawodu. I za to jej dziękuję i ona o tym wie, że ja jej dziękuję, po prostu... Nauczyła mnie też imprezować. Zawsze się śmiałam, że oni na mnie "ciocia" mówili, bo ja mieszkałam z babcią, którą się opiekowałam, a oni mówili: "Bujakiewicz, przecież od czasu do czasu trzeba odpiąć narty". Pokazali mi, jak się odpina narty. Nauczyli mnie luzu, bo ja taka poukładana poznańska dziewczyna. Pokazali, że można w tym całym poukładaniu mieć trochę takiego luzu i wariactwa. I tego podejścia do tego zawodu, że jak będą chcieli, to i tak cię znajdą- wspomina Katarzyna Bujakiewicz.