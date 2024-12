11. edycja show "Rolnik szuka żony" co prawda już za nami, ale emocje zdają się wciąż nie opadać i fani w dalszym ciągu są ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy uczestników biorących udział w programie. Duże zainteresowanie wzbudziła m.in. 57-letnia Agata, która zdecydowała się zaprosić na swoje gospodarstwo Irka i Mirka. Ten drugi stwierdził, że nie pasuje do żywiołowej rolniczki i postanowił dać szansę swojemu koledze. Irek i Agata nie mieli jednak zbyt dużo czasu na wspólne spotkania i w finale stwierdzili, że pozostaną jedynie na stopie koleżeńskiej. Wiele osób mogło się więc zdziwić, widząc zdjęcie, które teraz pojawiło się na Instagramowym profilu przebojowej rolniczki.

Reklama

Agata z "Rolnika" zaskoczyła wszystkich. Pokazała zdjęcie jak przytula się z Irkiem

Hit Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" już od lat przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłośne uczestników. W 11. edycji show prowadzonego przez Martę Manowską, mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Ostatecznie tylko dwójce z nich udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. 37-letni Marcin zauroczył się w Ani i nie ukrywa, że ma w planach wziąć z nią ślub, natomiast 32-letniemu Rafałowi wpadła w oko Dominika i razem z nią snuje plany na przyszłość.

Najstarsza z rolniczek Agata, choć nie znalazła tego jedynego, to zyskała spore grono fanów, którzy nie tylko śledzą ją na Instagramie, ale również mocno jej kibicują. 57-latka coraz śmielej odzywa się do fanów i zdradza, co u niej słychać, jednak podczas ostatniego Q&A zaskoczyła wszystkich, wstawiając wymowne zdjęcie z... Irkiem! A jak do tego doszło? Agata zostawiła "okienko" na którym można było zadawać pytania i ktoś jej napisał:

Po prostu ściskam mocno - brzmiały słowa, do których dołączono trzy emotikony serca.

Agata nie dość, że dodała zdjęcie ze swoim byłym kandydatem, to zdecydowała się również odpisać:

Ja też - oznajmiła Agata.

Instagram @ agata.matuszewska.roln

Nie jest jasne, czemu rolniczka zdecydowała się na taki kadr - kto wie, być może to sam Irek do niej napisał taką miłą wiadomość.

Agata po finale "Rolnika" zdradziła, że nie żałuje tego, że zgłosiła się do programu i mimo, że nie znalazła miłości to dużo się nauczyła.

Nie żałuję, to było super doświadczenie. A na miłość na pewno przyjdzie jeszcze czas - mówiła w finale.

Kibicowaliście Agacie w "Rolnik szuka żony"? Żałujecie, że jej relacja z Irkiem jednak nie przetrwała?

Reklama

Zobacz także: Tak potoczyły się losy Ani i Marcina z "Rolnika" po finale. Do sieci trafiło wymowne zdjęcie, aż zaniemówiłam