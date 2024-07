Oliwia Bieniuk w 8. rocznicę śmierci swojej mamy razem z rodziną pojawiła się na uroczystej premierze filmu "Ania". Młoda gwiazda wyglądała pięknie, a wszyscy patrzyli na jej kreację. Jak się okazało, miała ona wyjątkowe znaczenie - Oliwia Bieniuk wyglądała niemalże tak samo jak Anna Przybylska na czerwonym dywanie w czasie swojego ostatniego publicznego wyjścia, 9 lat temu. Piękny gest córki zmarłej aktorki. Musicie to zobaczyć!

Premiera filmu "Ania": Oliwia Bieniuk w niemalże identycznej stylizacji co Anna Przybylska 9 lat temu!

Na dwa dni przed oficjalną, kinową premierą filmu "Ania", dedykowanego zmarłej Annie Przybylskiej, odbyła się uroczysta premiera produkcji. Ta miała miejsce dokładnie w 8. rocznicę śmierci wybitnej aktorki. Tego dnia w jednym miejscu zebrali się rodzina i przyjaciele aktorki. Na uroczystej premierze nie mogło zabraknąć także najbliższej rodziny Anny Przybylskiej - Jarosław Bieniuk na premierze filmu "Ania" wyglądał bardzo elegancko. Jednak to 19-letnia Oliwia Bieniuk przykuła uwagę fotoreporterów. Wszystko ze względu na to że jej stylizacja nie była przypadkowa. Oliwia Bieniuk oddała hołd zmarłej mamie - wyglądała niemalże identycznie jak Anna Przybylska podczas swojego ostatniego, medialnego wyjścia na czerwony dywan 9 lat temu.

W 2013 roku Anna Przybylska brała udział w imprezie Orange Kino Letnie. To właśnie wtedy została po raz ostatni sfotografowana w wieczorowym wydaniu. Podczas imprezy aktorka postawiła na długą, dopasowaną, cekinową, czarną suknię o kroju syrenki. 5. października 2022 roku na premierze filmu "Ania", Oliwia Bieniuk wystąpiła w niemalże identycznej suknie. To jednak nie wszystko - 19-latka postawiła także na identyczną fryzurę - charakterystyczną prostą grzywkę, jaką Anna Przybylska nosiła pod koniec swojego życia. Uzupełnieniem takiego wizerunku okazał się również subtelny makijaż. Zobaczcie zatem, jaką stylizacją swojej mamy zainspirowała się Oliwia Bieniuk!

To naprawdę przepiękny i wzruszający gest młodej gwiazdy - z pewnością był to dla niej wieczór pełen emocji i wzruszeń. A Wy, wybierzecie się do kina na film o Annie Przybylskiej?

