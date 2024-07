Katarzyna Cichopek po rozstaniu z "Pytaniem na śniadanie" nie może narzekać na nudę, a wręcz przeciwnie - znów jest rozchwytywana i ma mnóstwo pracy. Jak się okazało, gwiazda rozpoczęła współpracę ze stacją Polsat i nawet od razu otrzymała swój program! Zobaczcie fragment nowego reality show Polsatu, które poprowadzi właśnie Katarzyna Cichopek.

To już pewne - Katarzyna Cichopek została prowadzącą program "Moja mama i twój tata", który już jesienią zobaczymy na antenie stacji Polsat. Będzie to randkowe show, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Uczestnicy zamieszkają w mazurskiej willi i zostaną odcięci od świata zewnętrznego. Co ciekawe, w poszukiwaniu wymarzonego partnera czy partnerki będą służyć pomocą dzieci uczestników! Nad tym wszystkim będzie czuwała właśnie Katarzyna Cichopek, czyli prowadząca nowe show Polsatu.

Na oficjalnym Instagramie stacji Polsat właśnie pojawił się pierwszy fragment nowego programu z Katarzyną Cichopek. W opisie pod nagraniem czytamy:

Kochani, mamy do Was super informację. Właśnie wystartowaliśmy ze zdjęciami do nowego programu, który już we wrześniu pojawi się na antenie @polsatofficial Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było! ,,Moja mama i twój tata'' to niezwykły program randkowy, który pokazuje, że każdy wiek jest dobry na znalezienie miłości, a to wszystko pod okiem nieprzypadkowej prowadzącej - Katarzyny Cichopek

- czytamy w opisie pod nagraniem