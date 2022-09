Krystyna Przybylska o ostatnich chwilach córki, Anny Przybylskiej. "Na miesiąc przed odejściem..."

Już 7 października do kin w całej Polsce trafi film dokumentalny "Ania" - to inspirująca opowieść o życiu zmarłej przed 8 laty aktorki, Anny Przybylskiej. Już teraz jednak publiczność zgromadzona na Festiwalu Filmowym w Gdyni mogła obejrzeć tą wyjątkową produkcję. Wśród gości nie zabrakło oczywiście najbliższych Anny Przybylskiej, m.in. Oliwii Bieniuk, Jarosława Bieniuka, czy Krystyny Przybylskiej. Zdjęcia z projekcji filmu, wykonane przez fotoreporterów mówią jedno - ten film po prostu wzrusza do łez... Oliwia Bieniuk z rodziną na projekcji filmu o Annie Przybylskiej podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni Kilka dni temu do sieci trafił zwiastun filmu "Ania" , który mocno poruszył widzów. Internauci otwarcie przyznawali, że już sam trailer wzruszył ich do łez, więc obejrzenie całego filmu będzie dla nich z pewnością jeszcze bardziej emocjonalnym przeżyciem. Okres premiery filmu o Annie Przybylskiej to również bardzo emocjonalny czas dla rodziny zmarłej aktorki. W środę, 14 września odsłonięto mural poświęcony Annie Przybylskiej , a dzień później Oliwia Bieniuk, Jarosław Bieniuk, Krystyna Przybylska i inni bliscy zmarłej aktorki oraz zgromadzona w Teatrze Muzycznym w Gdyni publiczność, mieli okazję zobaczyć film "Ania" podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zobacz także: Oliwia Bieniuk pokazała wyjątkową fotografię z Anną Przybylską. "Kocham to zdjęcie" Na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów widzimy, że po projekcji filmu córce zmarłej aktorki trudno było powstrzymać łzy. Oliwia Bieniuk nie mogła ukryć wzruszenia, podobnie jak zgromadzonej na projekcji filmu "Ania" publiczności, która nagrodziła produkcję owacjami na stojąco. Zobacz także: Oliwia Bieniuk o Annie Przybylskiej. "Surowo mnie wychowywała"...