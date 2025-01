Oliwia Ciesiółka po zakończeniu przygody w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" zdobyła sporą sympatię fanów, którzy do dziś chętnie śledzą jej dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktualnie uczestniczka 4. edycji hitowego programu TVN skupia się na rozwoju kariery, byciu mamą i podróżach. Na początku br. również postanowiła wyjechać w ciepłe kraje - i to nie sama! Wygląda na to, że uczestniczka show znów może być zakochana. To zdjęcie mówi samo za siebie!

Kim jest Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Oliwia Ciesiółka poślubiła Łukasza Kuchtę w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wyglądało na to, że para świetnie się razem dogaduje, a ich relacja ma szansę przetrwać długie lata. Małżeństwo doczekało się nawet synka, któremu dali na imię Franek. Niestety z czasem ich drogi się rozeszły i oboje ułożyli sobie życie na nowo. Fani programu byli zaskoczeni ich rozstaniem i wręcz trudno było im uwierzyć, że para podjęła taką decyzję niedługo po narodzinach ich wspólnego synka.

Dziś jednak Oliwia wygląda na naprawdę szczęśliwą. Uczestniczka "ŚOPW" jest również bardzo aktywna na swoim Instagramie, który obserwuje ponad 200 tysięcy osób. Oliwia ze "Ślubu" lubi chwalić się swoimi metamorfozami w mediach społecznościowych i zmianami, które pojawiają się w jej życiu. Na jej profilu nie brakuje również zdjęć z podróży po Polsce i zagranicy oraz uroczych kadrów z synkiem.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcie z nowym partnerem?

Teraz uczestniczka show znów postanowiła pochwalić się kolejnym wyjazdem na swoim Instagramie. Oliwa opuściła pochmurną i zimną Polskę i wypoczywa pod palmami. Ciesiółka pochwaliła się pięknymi kadrami z egotycznych wakacji, na których nie jest sama. Uczestniczka show pozuje z tajemniczym brunetem na tle rajskich widoków! Oliwia jednak nie wyjaśniła, kim jest tajemniczy przystojniak, który ją obejmuje, ale patrząc na to zdjęcie nie ulega wątpliwości, że na pewno jest on bardzo bliski jej sercu!

Myślicie, że Oliwia zdecyduje się wkrótce zdradzić coś więcej na temat tajemniczego przystojniaka, z którym pokazała zdjęcie z rajskich wakacji?

