Krzysztof Ibisz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji, świętuje dziś 60. urodziny. Z tej okazji opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym podsumował swoje dotychczasowe życie oraz podzielił się refleksjami na temat zmian, jakie w nim zaszły.

Trudno w to uwierzyć, ale Krzysztof Ibisz właśnie skończył 60. lat. "Wiecznie młody" prezenter Polsatu, znany m.in. z "Tańca z Gwiazdami" oraz "Awantury o kasę", opublikował wpis na swoje social media i podsumował w nim dotychczasowe życie, które jak pisze, nie zawsze było usłane różami. Takich słów, które płyną prosto z serca Ibisza nie spodziewał się nikt:

Mam teraz ciekawe i piękne życie, ale bywało ono też kiedyś bardzo trudne. To trudne nauczyło mnie odpowiedzialności i waleczności w sprawy w które wierzę. Nauczyło mnie też, że prawie wszystko zależy ode mnie. Dlaczego kiedy coś robię mam tego nie robić najlepiej jak potrafię ? Dlaczego mam nie darzyć ludzi zaufaniem pierwszym, a nawet drugim? Przecież ludzie się na szczęście zmieniają, jak ja sam się zmieniłem.Siłę daje mi rodzina, przyjaciele i moja metoda ulepszania wszystkiego co mogę, na różnych płaszczyznach.

Mam teraz ciekawe i piękne życie, ale bywało ono też kiedyś bardzo trudne. To trudne nauczyło mnie odpowiedzialności i waleczności w sprawy w które wierzę. Nauczyło mnie też, że prawie wszystko zależy ode mnie. Dlaczego kiedy coś robię mam tego nie robić najlepiej jak potrafię ? Dlaczego mam nie darzyć ludzi zaufaniem pierwszym, a nawet drugim? Przecież ludzie się na szczęście zmieniają, jak ja sam się zmieniłem.Siłę daje mi rodzina, przyjaciele i moja metoda ulepszania wszystkiego co mogę, na różnych płaszczyznach.

Dalej prezenter "Tańca z Gwiazdami" wyjawił, czego przez te lata nauczył się od swoich bliskich. Wspomniał o mamie, tacie, a nawet księdzu, który nauczył go jak pracować. Nie zapomniał również o dzieciach - Ibisz ma bowiem trzech synów i córeczkę, która przyszła na świat kilka miesięcy temu.

Moi najbliżsi to Ci, dzięki którym jestem i dzięki którym mogę się dzisiaj podzielić z Wami tą urodzinową refleksją. Mama dała mi wieczny optymizm i pogodę ducha. Tata rozbudził we mnie ambicję. Ksiądz prof. Janusz Tarnowski nauczył metodyki pracy, babcia Helena nauczyła mnie kochać i obdarzyła niezwykłą miłością. Moje dzieci uczą mnie życia każdego dnia. Przy dzieciach uczę się wszystkiego. Nie zdając sobie z tego sprawy trzymają mnie twardo, ale ciepło na ziemi praktykując ze mną wspólnie wszystko co najważniejsze . Bliskość. Uważność. Wsparcie. Troskę . Miłość.

Moi najbliżsi to Ci, dzięki którym jestem i dzięki którym mogę się dzisiaj podzielić z Wami tą urodzinową refleksją. Mama dała mi wieczny optymizm i pogodę ducha. Tata rozbudził we mnie ambicję. Ksiądz prof. Janusz Tarnowski nauczył metodyki pracy, babcia Helena nauczyła mnie kochać i obdarzyła niezwykłą miłością. Moje dzieci uczą mnie życia każdego dnia. Przy dzieciach uczę się wszystkiego. Nie zdając sobie z tego sprawy trzymają mnie twardo, ale ciepło na ziemi praktykując ze mną wspólnie wszystko co najważniejsze . Bliskość. Uważność. Wsparcie. Troskę . Miłość.

Nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do jego żony, Joanny, która młodsza od niego o 27 lat. Para pobrała się 14 sierpnia 2021 roku. Razem wychowują dwójkę dzieci: syna Borysa, urodzonego we wrześniu 2022 roku, oraz córkę Mię Helenę, która przyszła na świat w listopadzie 2024 roku.

Prezenter nazwał ją swoim "przyjacielem, emocjonalnym ochroniarzem i czasem ostrym głosem rozsądku", dziękując jej za wsparcie.