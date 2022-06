Katarzyna Bujakiewicz we wzruszającym wpisie o Annie Przybylskiej. "Z Anią życie było prostsze"

Oliwia Bieniuk w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wspomniała ukochaną mamę. Już jutro przypada 7. rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Córka aktorki podzieliła się przed kamerami wzruszającym wyznaniem, że mama była dla niej ogromną inspiracją i to dzięki temu jaka była, Oliwia teraz stara się spełniać swoje marzenia. Zobacz także: Oliwia Bieniuk przyłapana na spacerze. Jej buty to hit! Nowe zdjęcia paparazzi Oliwia Bieniuk wspomina Annę Przybylską w "Tańcu z Gwiazdami" 5. października minie 7. rocznica śmierci Anny Przybylskiej . Kochana przez Polaków aktorka odeszła po długoletniej i heroicznej walce z rakiem trzustki, zostawiając pogrążonego w żałobie Jarosława Bieniuka i troje dzieci: Oliwię, Szymona i Jasia. Dzień przed 7. rocznicą śmierci miał miejsce 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" , w którym swoich sił próbuje Oliwia Bieniuk. Uważam, że bycie na scenie jest bardzo trudne, jest to naprawdę stresujący moment. Pokazujemy bardzo dużo emocji, których na przykład ja na co dzień nie pokazuje - mówiła przed kamerami Tuż przed drugim tańcem wspomniała ukochaną mamę Annę Przybylską, przyznając, że to kim była jest dla niej inspiracją w spełnianiu marzeń i dążeniu do zostania aktorką: Chciałabym się zająć aktorstwem w przyszłości. Moje zainteresowanie aktorstwem wzięło się generalnie z domu. Przez to, że mama była aktorką i była moją wielką inspiracją. Chciałabym na pewno ulepszyć swoja dykcję, bo z tym mam od zawsze największy problem, gdy się stresuje plącze mi się język - wyznała Oliwia Bieniuk Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Dzieci Ani Przybylskiej i partnerka ojca za kulisami show! Jak się bawili? Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to debiut Oliwii Bieniuk w show-biznesie. Po...