Kolejna edycja 'Tańca z gwiazdami' trwa w najlepsze, ale wygląda na to, że nie tylko jej uczestnicy wpadli w taneczne szaleństwo. Kasia Cichopek, która w przeszłości miała okazję wziąć udział w show, postanowiła też pokazać, co potrafi. Prędko została oceniona przez Iwonę Pavlović! Czy "Czarna Mamba" spojrzała na koleżankę ze stacji nieco łaskawszym okiem?

Iwona Pavlović oceniła taniec Kasi Cichopek

Niedawno Polsat wystartował z 15. już edycją "Tańca z gwiazdami", która od samego początku dostarcza nam wielu wrażeń. Nie da się jednak ukryć, że jej poprzedniczki nic nie jest w stanie przebić - 14. sezon bowiem przebiegł pod znakiem wielu skrajnych emocji, a nawet afer. Produkcja wyraźnie wyciągnęła wnioski i tym razem starają się szerokim łukiem omijać wszelkie skandale.

Co ciekawe, w tanecznym nastroju są nie tylko uczestnicy show, ale i... Katarzyna Cichopek! Aktorka przed laty sama walczyła o Kryształową Kulę i, co najważniejsze, to właśnie w "Tańcu z gwiazdami" poznała Marcina Hakiela, z którym spędziła prawie 20 lat. Choć ich małżeństwo się rozpadło i dziś nie pałają do siebie zbytnią sympatią, celebrytce zebrało się na wspomnienia.

Trudno uwierzyć, że to już 20 lat od mojego udziału w ''Tańcu z Gwiazdami''! - zaczęła swój wpis na Instagramie.

W duecie z Rafałem Maserakiem, na planie śniadaniówki "Halo, tu Polsat", Kasia postanowiła zaprezentować odrobinę swoich umiejętności i pokazać kilka ruchów, które do dziś pamięta z czasu udziału w show.

Tego kawałka się nie zapomina, zwłaszcza, gdy Rafał Maserak pojawia się w studiu ''halo''

Internauci z prędkością światła ocenili wybryki Rafała i Kasi. Ku ich zadowoleniu, pojawiły się wyłącznie pochlebne komentarze.

20 lat, ale kondycja... Pięknie, Kasiu

No Kasia, wymiatasz

Wow. To jest taniec warty 10

Super! Jakby była edycja, ''Taniec z gwiazdami - najlepsi z najlepszych'' powinniście być w parze

Taniec Kasi Cichopek nie umknął uwadze nawet Iwonie Pavlović. Ta słynie ze swoich niezwykle szczerych, często ostrych opinii, zatem jak oceniła pokaz aktorki? Na szczęście... łaskawie!

Świetnie Kasiu... Brawa dla Was

Wygląda na to, że mimo upływu lat Kasia Cichopek chętnie wraca pamięcią do czasu udziału w "Tańcu z gwiazdami". Warto przypomnieć, że po latach szansę na powrót miał Marcin Hakiel, który w poprzedniej edycji był w parze z Dagmarą Kaźmierską. Finalnie jednak na tym się skończyło, bo już w 15. sezonie się nie pojawił. W kuluarach mówiono, że to obecność ex żony w Polsacie miała wpłynąć na brak propozycji ze strony produkcji.

Chcielibyście jeszcze raz zobaczyć Kasię Cichopek w "Tańcu z gwiazdami"?

