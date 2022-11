Wszystkich Świętych 2022. Tak wygląda grób Anny Przybylskiej osiem lat po śmierci aktorki

Wszystkich Świętych to dzień, w którym nie tylko wspominamy najbliższych, ale również ikoniczne postaci. Wśród tych, których odejście nadal budzi wielkie emocje, jest Anna Przybylska.

Anna Przybylska zmarła po długiej i heroicznej walce z rakiem trzustki. 5 października 2022 roku minęło osiem lat od jej śmierci. Chociaż aktorki nie ma pośród nas już tyle lat, pamięć o niej jest wiecznie żywa. Jak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej? Najbliżsi i fani aktorki dbają by nie zabrakło na nim zniczy oraz kwiatów.

Wszystkich Świętych 2022: Grób Anny Przybylskiej osiem lat po jej śmierci

Grób Anny Przybylskiej znajduje się na cmentarzu pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Gdyni na Oksywiu. By odwiedzić grób Anny Przybylskiej trzeba wejść główną bramą od ulicy Arciszewskich. Nagrobek usytuowany jest w drugiej alei od wejścia. Aktorka spoczywa w grobie ze swoim ojcem, Bogdanem Przybylskim. Fani aktorki pamiętają o niej nie tylko, gdy wypada jej dzień urodzin czy rocznica śmierci. Kwiaty i znicze na nagrobku zostawiane są przez cały rok. Tak pomnik Anny Przybylskiej wyglądał na dwa tygodnie przed 8. rocznicą jej śmierci.

Niedawno wywiadu dla Faktu udzieliła Krystyna Przybylska, która opowiedziała o momentach, w których wraz z wnukami odwiedza grób Anny Przybylskiej.

Kiedy przychodzę tu z wnukami, to idę do mojego szwagra, a ich zostawiam. Stoją wtedy przy grobie, trzymają się za ręce. Zostawiam ich, żeby sami porozmyślali. Każde z nich na swój sposób przeżywa śmierć Ani - wyznała Krystyna Przybylska.

8. rocznica śmierci Anny Przybylskiej zostanie uczczona w wyjątkowy sposób. To właśnie 5 października odbyła się oficjalna premiera filmu "Ania", w którym rodzina i przyjaciele uczcili jej pamięć oraz opowiedzieli o tym, jak ją zapamiętali. Dzień później uroczysta premiera filmu odbędzie się również w rodzinnej Gdyni. Widzowie będą mogli zobaczyć go w kinach już od 7 października. Już sam zwiastun filmu o Annie Przybylskiej wzrusza do łez...

