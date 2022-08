Andrzej Piaseczny napisał piosenkę do filmu o Annie Przybylskiej! Singiel "Ania" już jest w sieci

Nie powstanie film o Annie Przybylskiej? Prace nad filmem o tragicznie zmarłej aktorce zostały wstrzymane , informuje "Super Express". Za decyzją ma stać partner zmarłej Anny Przybylskiej, Jarosław Bieniuk, który nie zaakceptował scenariusza. Według informacji tabloidu, Bieniukowi nie spodobało się, w jaki sposób w filmie została przedstawiona Anna Przybylska. Premierę filmu, któremu nadano roboczy tytuł "Gwiazda", początkowo planowano na wiosnę 2018 roku. Jednak już teraz wiadomo, że nie jest to realny termin. Jarek Bieniuk nie był zachwycony tym, w jaki sposób zostały przedstawione początki Ani w show-biznesie. Nie chce, żeby ich dzieci zapamiętały mamę w taki sposób - czytamy na łamach "Super Expressu". Zobacz też: Oliwia Bieniuk coraz bardziej podobna do mamy! Jak wygląda bez makijażu? Jak Ania Przybylska! Co dalej z filmem o Annie Przybylskiej? Historia życia Anny Przybylskiej, popularnej aktorki telewizyjnej i filmowej, niezapomnianej Marylki z serialu "Złotopolscy", to gotowy scenariusz na film. Piękna, utalentowana, a oprócz tego szczęśliwa również na gruncie prywatnym - partnerka piłkarza Jarosława Bieniuka i matka trojga dzieci, zmarła w wieku zaledwie 36 lat. Powodem jej śmierci był nowotwór trzustki. Informacja o projekcie filmowym, który miałby opowiadać o życiu gwiazdy, spotkała się ze sporym entuzjazmem ze strony jej fanów. Jednak obecnie powstanie filmu wisi na włosku. W grudniu tego roku miały rozpocząć się próbne zdjęcia do produkcji, jednak wszystko wskazuje na to, że do tego nie dojdzie. Polecamy: "To cudowne być z kimś tak bardzo, bez reszty". Tak się kochali Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk Jarosław Bieniuk nie jest zadowolony ze scenariusza filmu o Annie Przybylskiej. Film o zmarłej aktorce miał być hitem. Prace nad projektem na razie...