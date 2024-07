Tomasz Oświeciński to mężczyzna, który lubi towarzystwo kobiet. Od jakiegoś czasu jest związany z Luizą Dorosz. Zaczął się z nią spotykać, zanim rozwiódł się z żoną, z którą ma ukochaną córeczkę Maję. Aktor i sportowiec wyznał w wywiadzie dla "Grazii", dlaczego jego małżeństwo rozpadło się. Powodem była zazdrość.

Moja żona nie mogła znieść np. pocałunków w serialu. Były przez to sprzeczki. Ja jej tłumaczyłem, że to moja praca, robię to, bo to jest w scenariuszu, a ona na to: Wiesz, to ja się jutro pocałuje z kolegą z pracy, nagram to i ci wyślę". Jechaliśmy wtedy autem, zahamowałem i mówię: "Wiesz co, to może podbiegnij do tego pana i jego pocałuj". "Tego to nie". "No i widzisz, ja też nie wybieram, z kim się będę całował bez względu na to, czy ta dziewczyna jest fajna czy nie". Moja żona nie była zadowolona, że gram w serialu, wolała, żebym siedział w domu, robił coś innego. A mi się podobało, nie jestem przecież aktorem, a dostałem szansę - tłumaczy Oświeciński.